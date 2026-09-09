關嘉敏《女神配對2》見26歲靚仔唔敢抄牌　揀男友：最緊要冇胸毛

關嘉敏（Carman）在近日熱播的綜藝節目《女神配對計劃2》擔任星級花生團主持，有一位26歲的靚仔混血技工令關嘉敏流晒口水。今日（9月9日）她出席旅遊節目《藍朋友•旅朋友》分享：「因為呢一集出咗之後，我諗佢個DM都應該爆晒啦，好多朋友都問我：『你係咪識佢？我屋企真係想洗冷氣呀！』」關嘉敏指都想搵對方洗冷氣，「但我諗好Full啦！」問到關嘉敏有沒有「抄牌」，她怕醜道：「唔可以咁主動嘅！」

關嘉敏在綜藝節目《女神配對計劃2》擔任星級花生團主持人氣急增。（邱愛霖 攝）

關嘉敏揀男友要無胸毛

節目中一名男嘉賓報細20歲，關嘉敏直呼不可接受，「點解我會問佢呢，因為我本身首先覺得佢唔似30歲。咁我就想問：『會唔會係個資料度打錯咗呢？』想confirm一下，咁我就問佢啦，而其實我哋在座咁多位嘅評審都已經覺得唔似，有啲可疑，然後佢confirm自己係30歲嘅時候，我係接受唔到嘅，因為佢竟然會細過我？冇可能！」

關嘉敏呢個表情，真係神還原《吶喊》架。（公關提供）

關嘉敏節目中表情好受歡迎！（TVB截圖）

關嘉敏列出擇偶條件，最緊要竟然是無胸毛，「我鍾意才華型囉，我覺得才華同埋心地善良，仲有健康、同埋冇胸毛係最緊要！」關嘉敏又稱不介意在節目中識男友：「有人問我，如果有啲男仔冇人揀，佢揀你得唔得呀？其實我Open，係一個緣分，但暫時未有。」