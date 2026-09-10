黃智雯出席《黃金囍事》馬來西亞發布會　再續前緣夥袁偉豪演夫妻

由多位實力派演員合演的賀歲喜劇電影《黃金囍事》日前於馬來西亞舉行電影發布會。主演黃智雯、陳展鵬、袁偉豪，聯同張振朗、夏雨、鄭則士及關寶慧等一眾藝人齊齊現身造勢，現場氣氛相當熱烈。

黃智雯、陳展鵬、袁偉豪，以及張振朗出席賀歲喜劇電影《黃金囍事》馬來西亞電影發布會。

黃智雯袁偉豪再度攜手演夫妻

近年在舞台劇領域大受好評的黃智雯，今次在《黃金囍事》中與老拍檔袁偉豪再度攜手，於大銀幕上飾演夫妻。兩人合作無間、默契十足，為新戲增添不少火花。黃智雯透露對這次大馬之行非常期待，希望在拍攝空檔能深入體驗當地的風土人情與獨特文化。她亦在社交平台分享感受，表示能在新春期間將歡笑與正能量帶給觀眾十分開心，並稱：「終於可以拍到賀歲片，冇咩比得上新年同大家一齊開心瘋狂，將笑聲同正能量帶俾觀眾！好開心係可以同好多舊拍檔s、前輩再聚首，雖然已有一段時間冇同大家合作，但感覺好親切，一埋位就一拍即合！仲有第一次合作的朋友，期待值爆棚！」

黃智雯透露對這次大馬之行非常期待，希望在拍攝空檔能深入體驗當地的風土人情與獨特文化。

《黃金囍事》以五星級酒店為故事舞台，融合尋寶、愛情、家庭及喜劇等元素。講述一群背景與處境截然不同的人，因一張藏寶圖組成「尋寶隊」，潛入酒店尋寶。眾人在過程中接連發生誤會與衝突，鬧出連場笑話及帶出各自的人生故事。