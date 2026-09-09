東張西望｜「大慈善家」被揭呃足過千萬　聲稱幫內地生來港讀大學

今日（9日）《東張西望》報道一位丁姓男子，他表面為活躍於教育界的「大慈善家」，經常出席大小教育親子活動，人生目標是9成做慈善，賺錢並不重要，但原來是一名騙子。

《東張西望》報道了一位姓丁在教育界非常活躍的男子。(節目截圖)

多位苦主站出來指被丁先生騙逾千萬

多位苦主站出來，指被丁先生騙逾千萬，甚至有人公開追數過程，聲稱要撕破他的假面具。一對在內地經營教育機構的萬先生夫婦，他們的公司一直為內地學生提供香港 DSE 課程，安排他們來港考試，再協助他們經「非聯招」方式報讀本地大學。丁先生向人聲稱在香港資源特別好，認識教育局，考試局和政府人士，可以幫人解決讀書的事情。萬先生夫婦更來港進行過視察，覺得事情沒什麼問題，就跟丁先生達成合作協議，萬先生負責在內地招生，而丁先生則負責香港的後續。

多位苦主站出來指被丁先生騙了逾千萬。(節目截圖)

丁先生已收萬先生的公司500萬人民幣

說到錢方面，萬先生的公司要付25萬服務費予丁先生，他先付了一半，再加上每個內地學生都要付5至25萬訂金作為大學留位費。加起來萬先生已付500萬人民幣予丁先生，這500萬只是預付，還有1-2千萬還未付。

付款後，丁先生傳來香港大學錄取了他們學生的通知，更聲稱文件在內部系統，所以不方便給萬先生。萬先生夫婦見到文件圖片，信以為真，一直等待丁先生下一步的行動，不過萬先生一直等都沒有等到丁先生的下一步。經四周打聽才發現，中學跟丁先生簽訂的只是委託他代辦內地招生的委託書，並不是保證入大學的保證書，中學對此完全毫不知情。

丁先生已收500萬人民幣。(節目截圖)

丁先生連人帶錢失蹤 萬先生夫婦變賣家當抵債

萬先生夫婦得知真相之後，丁先生已經連人帶錢失了蹤，面對內地家長不停追討退款，他們只好變賣了家當，仍抵不上欠款。萬太哭著稱：「拉橫幅，反正就經歷很多事情，就在辦公室堵著我不讓我走，太多了。到公司、到學校、到家裡，到所有我能去的地方。」萬先生表示：「還威脅我家小孩呢！」丁先生除了在教育界騙人外，他還騙人投資買錢幣古畫，但最後被人揭發為不值錢的爛銅爛鐵。

丁先生除了在教育界騙人外，他還騙人投資買錢幣古畫，但最後被人揭發只是不值錢的爛銅爛鐵。(節目截圖)

主持甘詠寧等到丁先生現身，一見到他，節目組即上前堵截，甘詠寧把握時間問他：「有人話你喺收藏品買賣，同埋內地生升學案上面有詐騙喎，呃人喎！同埋你報稱你識得港大校董，港大校董可以攞到學位名額喎，有冇啲咁嘅事？」丁先生面對這一切的指控，一直逃避問題不回答，最後還是回到他出來的地方，相信亦是他辦公的地方。

主持甘詠寧等到丁先生現身，一見到他節目組就上前四方八面上前截住。(節目截圖)

丁先生迴避問題。(節目截圖)

丁先生沒有回應甘詠寧。(節目截圖)