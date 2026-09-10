梅啟明記者會酒樓經理親解走數真相　疑神秘大隻律師做幕後軍師？

李婉華與資深傳媒人潘小文昨日（8日）在YouTube頻道《李婉華 Anita Lee》進行直播，焦點圍繞梅啟明最近召開的記者會及其相關事件。在直播中，潘小文約了鄧兆尊及吳家樂到梅啟明開記者會的酒家，在記者會上「走數」的兩圍點心套餐成為了眾人討論話題。

潘小文約了鄧兆尊及吳家樂到梅啟明開記者會的酒家。(影片截圖)

梅啟明有冇走數？

直播中，潘小文展示了一段與酒家經理的對話短片，她直接捉住酒家的部長詢問：「佢到底有冇找數」，而部長則回答：「有！（找咗幾多？）一圍！真心一圍，咁我哋做生意咋嘛，大家又唔好話得罪佢嘛，係咪先？嗰日佢嚟我真係唔想接㗎！不過佢又話唔係開記者會，係同朋友食飯。」最後酒家還是接了他的生意，而梅啟明亦只支付了一圍餐費，並將食物帶走。潘小文解釋酒家未有同梅啟明計較這件事，因此事件並未如傳言般慘烈。

潘小文展示了一段與酒家經理的對話短片。(影片截圖)

潘小文猜測梅啟明疑似有律師軍師指點

潘小文提到梅啟明早年是該酒家的常客，自梅艷芳去世那年起，梅啟明頻繁光顧該酒家，每日都與一位身形龐大的律師一同喝茶談天：「所以我有理由相信當年，點解佢會有咁多鬼主意呢，就可能係有啲朋友畀咗好多好多專業意見佢。」潘小文進一步揣測，有可能是梅啟明某些朋友或律師提供了豐富的專業建議，使得他在面對輿論風暴時總能想出不同的應對策略。

潘小文提到梅啟明早年是該酒家的常客。(影片截圖)

冇人賣梅啟明帳

李婉華形容記者會現場情況「尷尬」。當日梅啟明不僅遲到，現場記者更沒有一人留低，場面冷清。潘小文也同意這一點，他提到：「真係冇人留低啊！啲記者行家冇人都賣佢帳，佢都樣衰㗎。」