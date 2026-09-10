黃碧蓮同老公影孕婦寫真解放孕肚　笑指整個夏天都穿得很少

去年3月前港姐黃碧蓮（Linna）宣布離開TVB，隨即踏入人生的新篇章，與老公在印尼峇里島舉行了一場浪漫婚禮。好消息接踵而至，上月黃碧蓮在社交平台上宣布新生命的到來，她興奮地表示即將迎來「馬寶寶」，期待著成為父母的身份轉變。二人更在公園草地舉行了一個溫馨的性別揭曉派對，他們穿著米白情侶裝在野餐墊上甜蜜牽手，透過蛋糕的藍色忌廉，宣布肚裡的寶寶是名小王子。

正式揭曉腹中懷有小王子。（IG@derplinna）

黃碧蓮與老公拍攝孕照

昨日（9日）黃碧蓮在社交平台分享了一輯與老公拍攝的孕照，她用英文寫下：「Growing a baby is a “big” endeavour. I also didn’t buy a lot of maternity clothes during this pregnancy, so truthfully, I spent a lot of this summer in very little clothing as I got huge.」她表示懷孕周期中，沒有買多少的孕婦裝，整個夏天都穿得很少，而孕肚亦越來越大，她就選擇了解放孕肚。她笑指平時在家就穿些彈性最好的連身裙或是抹胸上衣配彈性褲。

黃碧蓮與老公拍攝孕照。(ig@derplinna)

黃碧蓮懷孕周期中，沒有買多少的孕婦。(ig@derplinna)

黃碧蓮老公親吻她的孕肚。(ig@derplinna)

黃碧蓮選擇了解放孕肚。(ig@derplinna)

黃碧蓮笑指平時在家就穿些彈性最好的連身裙或是抹胸上衣配彈性褲。(ig@derplinna)

黃碧蓮老公親吻她的孕肚。(ig@derplinna)