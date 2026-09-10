黃碧蓮同老公影孕婦寫真解放孕肚 笑指整個夏天都穿得很少
撰文：胡凱欣
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去年3月前港姐黃碧蓮（Linna）宣布離開TVB，隨即踏入人生的新篇章，與老公在印尼峇里島舉行了一場浪漫婚禮。好消息接踵而至，上月黃碧蓮在社交平台上宣布新生命的到來，她興奮地表示即將迎來「馬寶寶」，期待著成為父母的身份轉變。二人更在公園草地舉行了一個溫馨的性別揭曉派對，他們穿著米白情侶裝在野餐墊上甜蜜牽手，透過蛋糕的藍色忌廉，宣布肚裡的寶寶是名小王子。
黃碧蓮與老公拍攝孕照
昨日（9日）黃碧蓮在社交平台分享了一輯與老公拍攝的孕照，她用英文寫下：「Growing a baby is a “big” endeavour. I also didn’t buy a lot of maternity clothes during this pregnancy, so truthfully, I spent a lot of this summer in very little clothing as I got huge.」她表示懷孕周期中，沒有買多少的孕婦裝，整個夏天都穿得很少，而孕肚亦越來越大，她就選擇了解放孕肚。她笑指平時在家就穿些彈性最好的連身裙或是抹胸上衣配彈性褲。