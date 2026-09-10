玄戰｜麥兆恒同港姐袁絲珩好老友　仲係跳舞高手參加過《造星II》

現年37歲麥兆恒（John）在TVB節目《玄戰》中迅速爆紅，麥兆恒的背景多元化，他不僅是主題樂園的行政及創作人，還自學八字與紫微斗數超過十年。在節目中，他因出眾的算命實力獲得麥玲玲的高度讚賞，並以其個性魅力和多重身分成為觀眾關注的焦點。他除了是出爐港姐冠軍袁絲珩（Bernice）的前同事外，二人份屬好友，在決賽時他也在現場為對方鼓勵歡呼。

麥兆恒同港姐袁絲珩好老友。(TVB官網圖片)

麥兆恒係跳舞高手參加過《造星II》

麥兆恒並非首次踏足娛樂圈，早在2019年，他就參加了ViuTV的《全民造星II》。當時，他以92號參賽者的身份出現，並自稱是劇場演員及舞蹈員，專精Locking街舞和K-pop舞步，曾加入陳潔靈領軍的Team B，展現了他的舞台魅力。比賽結束後，他還參與主持綜藝節目《囝囝女女730》，但隨後轉向玄學領域，如今重新回到舞台參加《玄戰》。

麥兆恒係跳舞高手參加過《造星II》。(ig@john_m168)

網民揶揄麥兆恒

麥兆恒的演藝之路再度受到網民熱議，有網民揶揄他：「邊度有流量咪去邊度囉」，甚至質疑他為何轉攻玄學，不再追逐明星夢。然而，也有網民認為他的能力多樣，擁有玄學天賦又善於舞蹈，只是在尋求更適合自己的舞台，並熱情支持：「Viu無簽佢，佢去邊度都得啦」。