專訪｜曾比特轉投英皇前曾感迷惘　收過內地和台灣邀請都一一拒絕

曾比特憑其標誌性的爆炸頭，配上極具爆發力與穿透感的聲線，自出道以來便在香港樂壇留下了不可磨滅的印記。從《我不如》的悲情，到《初戀》的輕快，他總能輕易駕馭不同曲風。然而，在經歷了內地音樂綜藝節目的洗禮，以及與舊東家合約期滿的轉折後，曾比特迎來了人生與事業的分水嶺。

曾比特憑其標誌性的爆炸頭，配上極具爆發力與穿透感的聲線，自出道以來便在香港樂壇留下了不可磨滅的印記。(葉志明 攝)

2026年初，曾比特正式宣布加盟英皇娛樂，並帶著全新派台作品《雪出個未來》強勢回歸香港樂壇。這一次，曾比特褪去了一點初出茅廬的青澀，換上了一份歷經沉澱後的成熟推出了《你所打的號碼暫時未能接通》。接受《香港01》專訪時，曾比特毫不保留地分享了這段轉會期間的心路歷程、真空期的迷惘與堅持，以及為了重新出發而激減40磅的非凡毅力。

2026年初，曾比特正式宣布加盟英皇娛樂，並帶著全新派台作品《雪出個未來》強勢回歸香港樂壇。(葉志明 攝)

演繹不同階段的痛

新歌《你所打的號碼暫時未能接通》單看歌名已充滿濃烈的遺憾感。曾比特坦言，一開始團隊對於這首歌的方向並未有確切的定案，但最終選擇了一首「慘情歌」。然而與初出道時的《我不如》不同，這一次的「慘」不再是單純的呼天搶地：「可能以前去諗一首慘情歌， 啱啱出道嗰陣，會覺得就係慘，慘情歌就係慘。咁佢就係失戀嘅呼天搶地式嘅嗰種悲哀啦，咁我覺得人越大，或者係尤其喺啱啱開始個新嘅旅程嘅時候，咁人都會成熟啲㗎嘛。咁當你一個成年人嘅時候，其實你要經歷呢樣嘢，你好難去好呼天搶地，同大家講我有感覺。」曾比特認真地說道，他認為成年人面對失戀或挫折時，往往需要先將痛苦收起，然後慢慢消化，最終才能釋放出來。這種情緒的層次感，正是這首歌最大的挑戰：「其實可能當刻發生咗之後，你只有可能幾秒鐘去feel到呢個情緒。其實你身邊亦都有好多嘢掩蓋佢，所以其實你更加會希望嘅，就係將呢啲嘢快啲過咗佢。但係呢個想法，只不過係你內心其中一個好想做到嘅嘢，但現實生活系尤其係依家呢一個年代，未必咁容易做到。」

曾比特坦言，一開始團隊對於這首歌的方向並未有確切的定案，但最終選擇了一首「慘情歌」。(葉志明 攝)

曾比特飾演情竇初開純情男

有趣的是，雖然歌曲探討的是深沉的痛，但MV拍攝過程卻充滿笑料。MV中有一幕講述女主角嘴邊沾上了蛋撻碎，曾比特飾演的情竇初開純情男需要溫柔地為她抹去。這個看似純情的動作，卻讓自認是「I人」的曾比特頻頻NG：「女主角嘴邊有個蛋撻碎，咁我要撩開佢，跟住之後就好似作狀想錫落去咁樣。我覺得最大嘅NG位係呢度，因為個蛋撻整極都喺個嘴角度，咁有陣時就擺到好大舊，一撥呢成塊就飛走咗。咁有陣時就好細，就黐實曬喺個嘴角，呢個NG最多次。」

雖然歌曲探討的是深沉的痛，但MV拍攝過程卻充滿笑料。(葉志明 攝)

曾比特被問到如果現實中發生同樣的事情，他會用手還是用口來幫女朋友處理時，笑即言：「好難彎腰條，腰比較緊，同埋我覺得有陣時未必理嘅。你見到可能就輕輕地掃，多個手掃，唔多都算㗎嘛。即係嗰個Moment，就應該會變咗咁樣。」曾比特更指自己不太擅長應付過於親密的鏡頭，甚至主動要求導演減少親密接觸，不過他的女朋友則持相反意見，她覺得曾比特在MV中不夠放：「佢話你可以再close啲！咁成件事咪會再純情啲？佢話返我，轉頭話返畀我知點樣去再做得再好啲。」女朋友對他絕對信任，即使與女主角有親密接觸亦不會生氣。

曾比特現實中還是用手來幫女朋友處理。(葉志明 攝)

轉會的抉擇：尋找音樂上的百分百契合

談到今年初轉投英皇娛樂，外界有諸多猜測。有人認為是因為舊東家資源分配問題，亦有人揣測是為了更大的市場。面對這些疑問，曾比特表現得相當坦然。他澄清，離開舊公司純粹是因為合約自然完結，並非外界所想的充滿戲劇性：「喺上一份Concert完之後反而有思考，即係自己會思考就係下一步點樣做，究竟我繼續簽公司定係我可以？因為大家都最近都比較流行可能自己做獨立，亦都有諗過呢一步，亦都有諗過就係你自己呢個性格，好唔好繼續做歌手呢？咁但係呢一個當然好快就打消咗，咁呢幾年嘅努力其實就白費咗，咁我就覺得唔係好想。」

曾比特轉投英皇娛樂，外界有諸多猜測。(葉志明 攝)

曾比特透露，在這段迷惘期，他收到了來自內地和台灣公司的邀請，但他內心始終渴望留在香港，繼續唱廣東歌：「我覺得可惜嘅係我啲廣東歌一路唔夠。我想做多啲廣東歌，所以最終決定留低。」

曾比特透露，在這段迷惘期，他收到了來自內地和台灣公司的邀請。(葉志明 攝)

而促成他加盟英皇的關鍵人物，正是英皇高層霍汶希（Mani）。曾比特回憶道，當時與Mani在機緣巧合下認識，雙方在音樂理念上一拍即合：「當初可能上一份Contract，自然到期嘅時候，咁我就選擇俾自己一個冷靜期，先思考一下我到底想做啲乜嘢，或者我想要成為一個點樣嘅歌手。呢一個反而都感謝呢一個真空期畀我去重整完之後我知道自己想做啲咩。」

促成曾比特加盟英皇的關鍵人物，正是英皇高層霍汶希（Mani）。(葉志明 攝)

曾比特大方回應舊東家力捧周殷廷

但對於舊東家力捧另一歌手周殷廷的傳聞，曾比特大方回應：「每個人都唔同嘅個定位上面，一間公司咁多Artist。每個人嗰個方向同定位未必一樣，咁我覺得當刻嘅Moment， 佢哋嘅決定，亦都有佢哋嘅一個理由。咁it's ok，我覺得就最緊要係我去做好我自己嘅音樂，唱好我自己嘅Show，呢個係緊要啲嘅。」

曾比特大方回應舊東家力捧周殷廷。(葉志明 攝)

而周殷廷可以於紅館開演唱會，而自己不能，他對此都有感到可惜：「我覺得可惜嘅係我嘅歌一路唔夠，未夠歌去好好地完成咗個Show。呢個係我覺得可惜嘅地方，可能過往嗰幾年喺廣東歌上面，數量真係比較少，呢一個亦都係對我嚟講一個好大遺憾。」

曾比特自己唔夠歌開演唱會。(葉志明 攝)

真空期的自我重塑

回顧出道初期的經歷，曾比特的音樂之路並非一帆風順。在憑藉《聲生不息》爆紅之前，他也曾度過一段未被人認識且零收入的艱難歲月。為了全職做歌手，他在發佈第一首歌後便辭去了原本的工作：「當我真係要全職做一個歌手嘅時候，咁呢一個行業對我嚟講係一個新鮮嘅。亦都唔係好知實質嘅操作係點樣，咁包括啲好現實嘅問題啦，咁你點樣出糧？點樣收錢？各樣嘢即係你後面點樣去？處理你嘅收入全部都係一概好新鮮嘅對我嚟講，咁所以啱尤其新人年未有咁多人認識嘅時候，呢個都好擔心嘅。」

曾比特的音樂之路並非一帆風順。(葉志明 攝)

在曾比特過得最艱難時，他感激有家人的陪伴與支持：「我覺得都好彩嘅，就係屋企人support畀咗好多空間我啦，咁亦都好願意。尤其是媽咪，畀咗句，就係話有啲咩事就返屋企得㗎啦。」有家人在背後支持令曾比特更有信心去闖，他亦為了節省開支，過上了極度節儉的生活：「我個人食嘢好求其嘅，即係平平地一餐一日，可能未必使出去嘅，咁我就喺屋企可能煮麵或者落街買啲最平唔知幾多餸飯就過一日。我就還可以，因為所有嘅一啲對我嚟講，目標就係我要唱好啲歌。我要做好啲我嘅音樂，練好啲我嘅樂器。」即使生活拮据，他也沒有放棄對自己的要求。

在曾比特過得最艱難時，他感激有家人的陪伴與支持。(葉志明 攝)

在真空期和低潮期，他將所有精力投入到運動中，展開了驚人的「魔鬼特訓」：「朝早就食好多，晏晝就食好清淡，夜晚可能飲Protein shake。」憑藉驚人的毅力，他在短短三個月內激減了40磅，整個人煥然一新。這不僅是外型上的改變，更是心態上的重塑。

憑藉驚人的毅力，曾比特在短短三個月內激減了40磅。(葉志明 攝)

堅持自我不再只做「爆炸頭」

除了音樂上的新嘗試，曾比特的標誌性「爆炸頭」也一直是眾人關注的焦點。在減肥期間，他曾因為營養流失而導致頭髮變得脆弱，甚至出現脫髮的情況。「男人最忌咩？就係禿頭，最驚呢樣嘢，最驚甩頭髮。咁所以我諗去到上年嘅時候，開始feel啲頭髮冇乜力，咁我都覺得係時候呢個髮型要換咁。所以加入新公司，加入英皇嘅時候，呢度係其中一個大家嘅想法嚟嘅，咁如果真係攞走爆炸頭，換一個點嘅髮型過去好呢？咁就試下就試咗呢個頭。」對於這個髮型，曾比特表示短期內都不會改變：「我都會揀爆炸頭，因為呢一個即係除咗佢係一個髮型之外，都係令大家記得我嘅一個印記，但其實我自己係幾鍾意呢一個，咁但係大家認識我或者大家記得我係因為爆炸頭，咁我覺得呢一個係一個已經有一個髮型，變成一個signature咁。」曾比特也透露未來或許會在造型上有新突破，展望加盟英皇後的第一年，他充滿了幹勁。同時他亦透露目前正在積極籌備新專輯，預計收錄十首歌曲，當中六首已經完成。

除了音樂上的新嘗試，曾比特的標誌性「爆炸頭」也一直是眾人關注的焦點。(葉志明 攝)

從當初那個辭去工作、靠積蓄追夢的男孩，到如今加盟大型唱片公司、對音樂有著清晰藍圖的成熟歌手，曾比特用他的堅持和汗水，證明了自己的實力。正如他所言：「最緊要係做好自己嘅音樂，唱好每一首歌。」未來的香港樂壇，必定有曾比特更加閃耀的位置。