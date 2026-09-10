森美自爆曾想過追容祖兒　初見表演覺得好正好靚：呢個女仔得喎

容祖兒日前作客森美、黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）的903節目《BAD GIRL大過佬》，阿正與Elsie當場爆料指：「大哥今日係緊張啲，我明嘅……」森美即時「此地無銀」說：「佢哋夾硬屈我緊張！兩個係咪傻！」祖兒則幫手打圓場，指森美多年來每次見面態度如一，「咁多年嚟我咁多次見到佢都係咁，不過我從來冇喺佢口入面聽過佢對我嘅感覺。

容祖兒日前作客森美、黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）的903節目《BAD GIRL大過佬》。（IG@903bgog）

森美公開剖白心動經過：如果追佢，你估我得唔得？

節目中Elsie大爆曾私下問過森美，入行多年見過不少明星，有無試過對哪位女歌手心動過，祖兒驚呼：「唔係啩！」森美隨即爆出隱藏多年的秘密，指當年看祖兒第一次做Live show時已被深深吸引：「第一次見你做live show，第一次見到個咁嘅女仔喺台上面表演。我睇完，『嘩』，好正喎！好靚！嗰時我同小儀一齊做司儀，我話，呢個女仔得喎！如果追佢，你估我得唔得吖喇？」

節目中Elsie大爆曾私下問過森美，入行多年見過不少明星，有無試過對哪位女歌手心動過，祖兒驚呼：「唔係啩！」森美隨即爆出隱藏多年的秘密。（IG@903bgog）

森美指當年看祖兒第一次做Live show時已被深深吸引：「第一次見你做live show，第一次見到個咁嘅女仔喺台上面表演。我睇完，『嘩』，好正喎！好靚！嗰時我同小儀一齊做司儀，我話，呢個女仔得喎！如果追佢，你估我得唔得吖喇？」（IG@903bgog）

大讚祖兒台上光芒四射 祖兒聽後害羞直呼：好似食咗補品咁

面對突如其來的「示愛」，祖兒半信半疑，站起來驚呼：「你係咪講笑呀！森美！」森美即認真解釋，指當年祖兒喺台上散發著獨一無二的光芒：「因為冇一個人喺台上有嗰種shine，有嗰種開心、青春、可愛，仲要唱得好，你喺台上表現晒出嚟。」更坦言自己一直是祖兒的「迷哥」，只是平時極少提及。而祖兒也害羞得雙手摸臉，形容：「哎呀，好開心呀，好似食咗補品咁。」但也順勢吐露心聲，指自己似有性格缺憾：「我硬係覺得啲人唔鍾意我，而其中一個，唔係話唔鍾意，係對我冇乜感覺嗰個，一定有佢份。」森美：「我係冇講過畀你聽嘅，我同你傾偈又係有啲……er……」見森美居然語塞，阿正與Elsie即取笑：「未見過佢咁做節目㗎！」

面對突如其來的「示愛」，祖兒半信半疑，站起來驚呼：「你係咪講笑呀！森美！」（IG@903bgog）

森美即認真解釋，指當年祖兒喺台上散發著獨一無二的光芒：「因為冇一個人喺台上有嗰種shine，有嗰種開心、青春、可愛，仲要唱得好，你喺台上表現晒出嚟。」（IG@903bgog）

祖兒也害羞得雙手摸臉，形容：「哎呀，好開心呀，好似食咗補品咁。」（IG@903bgog）

森美：「我係冇講過畀你聽嘅，我同你傾偈又係有啲……er……」見森美居然語塞，阿正與Elsie即取笑：「未見過佢咁做節目㗎！」（IG@903bgog）

容祖兒讚森美「打開胸圍」 笑到熱要除外套

之後，祖兒也大讚近年森美轉型「打開咗心扉」，卻不慎口誤：「你轉咗呢個形象，打開咗個胸圍……個胸懷呀！」森美即爆笑說：「係胸懷呀！無錯，係爆開咗！」四位笑到拆天，祖兒更一度熱到要即場卸下外套。

之後，祖兒也大讚近年森美轉型「打開咗心扉」，卻不慎口誤：「你轉咗呢個形象，打開咗個胸圍……個胸懷呀！」（IG@903bgog）