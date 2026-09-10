五月天阿信飛美國直撃電話發布會　仲同CEO John Ternus合照留念

APPLE今日（10日）凌晨時分舉辦發布會，推出新I Phone，而台灣天團五月天的阿信就特地飛到美國直撃發布會。他在發布會剛開始時就馬上在社交平台發文表示興奮：「搖滾區第五排！」

台灣天團五月天的阿信就特地飛到美國直撃發布會。(ig@ashin_ig)

阿信與APPLE CEO John Ternus合照

之後阿信再發了一張與APPLE CEO John Ternus的合照並寫下：「Being here at the Steve Jobs Theater today is truly an incredible experience. It was also a great pleasure to meet John Ternus in person.（今天能來到史蒂夫賈伯斯劇院真是一次令人難以置信的體驗。同時，能見到約翰·特納斯本人也讓我感到非常榮幸。）」

阿信再發了一張跟APPLE CEO的合照。(ig@ashin_ig)

阿信分享了APPLE最新摺疊手機的照片

最後阿信貼出了APPLE最新摺疊手機的照片，興奮地寫下：「千呼萬喚始出來，折疊現在打開來！iPhone Duo first look at Apple Park !」率先與大家分享不少人都很期待的新電話。