Brian、阿肥@24Herbs遇上涼茶廿四味　親自調製特色Highball

烈酒品牌日前舉行（8日）隆重揭幕儀式，特別邀請以香港涼茶「廿四味」命名的本地Hip Hop組合24Herbs成員李凱賢（Brian）及陳偉雄（阿肥）親臨現場。當24Herbs遇上「廿四味」，兩個代表香港文化的名字，而Brian與阿肥多年來以貼地歌詞唱出香港故事，今次合作可謂別具意義。

烈酒品牌日前舉行（8日）隆重揭幕儀式，特別邀請以香港涼茶「廿四味」命名的本地Hip Hop組合24Herbs成員李凱賢（Brian）及陳偉雄（阿肥）親臨現場。(公關提供)

活動上24Herbs與來賓分享他們眼中涼茶文化「香港地．香港味」，Quinary創辦人兼星級調酒師Antonio Lai 即席指導Brian與阿肥，親手調製兩款限定雞尾酒「馬爹利VSOP廿四味 Highball」及「馬爹利 VSOP 竹蔗汁 Highball」，讓眾人率先品味經典香港味道的全新演繹。

活動上24Herbs與來賓分享他們眼中涼茶文化「香港地．香港味」。(公關提供)

阿肥與Brian本身是24Herbs成員，當然對以「廿四味」來調製的雞尾酒最感興趣，當二人品嚐過後，大感驚喜。阿肥更將雞尾酒一飲而盡。提到二人的酒量，Brian笑言平時較少飲酒，阿肥指自己若與Brian比較，算是酒量很好。但他笑言Brian雖然很少飲酒，但他從不會缺席任何一個派對。笑Brian言經常看到一班朋友逐漸「變身」。談及飲醉酒的經歷，阿肥說：「有一次飲完酒，在街上看到有一個人躺在便利店外，當時心想好像幾舒服。下一秒，我便被警察拍醒。原來我覺得那個人很舒服時，我已跟對方一樣躺在地上，這次都算是我一次幾瘋狂的經驗。」

阿肥與Brian本身是24Herbs成員，當然對以「廿四味」來調製的雞尾酒最感興趣。(公關提供)

最近Brian主持Hoy TV節目《九運會客室》，經常要食不同的食物，包括牛鞭、各式各樣的昆蟲。他坦言自己其實看到都接受不了，但遊戲方式需要他食。他記得有一次吃到一隻昆蟲時，完全感受得到牠的翅膀。他笑言懷疑這些昆蟲及食物，都是工作人員平時喜歡吃的。

Brian@ 24Herbs_馬爹利涼茶館。(公關提供)

阿肥、 Brian@ 24Herbs_馬爹利涼茶館。(公關提供)

阿肥、 Brian@ 24Herbs_馬爹利涼茶館。(公關提供)

阿肥、 Brian@ 24Herbs_馬爹利涼茶館。(公關提供)