TVB才女北漂劇組房逐間敲𢯎撈　沖完涼收導演微信：去酒店傾劇本

現年35歲的吳沚默（Momo）畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，2012年透過報讀藝訓班加入TVB，除了演員及主持身分之外，還同時兼顧編劇工作，曾為多套TVB劇集包括《老表》系列撰寫劇本，是圈中公認的才女。近期，吳沚默將事業重心轉移至內地橫店，積極進軍網絡短劇市場，其主演短劇《姐姐的反殺時刻》，在抖音播放量更火速破億。不過，北上闖蕩過程並非一帆風順，當中有喜亦有悲，近日，吳沚默在社交平台拍片分享，大談自己在橫店經歷了試鏡以為「志在必得」的角色，最後卻落選的失落；更自爆曾遇上令她不快的「潛規則」暗示，惹來網民熱議。

吳沚默畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，2012年透過報讀藝訓班加入TVB。（IG@momong629）

吳沚默除了演員及主持身分之外，還同時兼顧編劇工作，曾為多套TVB劇集包括《老表》系列撰寫劇本，是圈中公認的才女。（IG@momong629）

近期，吳沚默將事業重心轉移至內地橫店，並進軍網絡短劇市場。（IG@momong629）

以為「志在必得」終失望而回 坦言橫店跑組常被拒

吳沚默在影片中表示，近日接獲選角導演通知，原本一個「志在必得」的角色已經定角，但可惜並非自己，「即係我落選了」。她透露先前見導演時已經聊了很多關於這個角色的心理、層次等方面，且自覺現場發揮良好，甚至在回程途中已開始預留檔期，豈料最終仍收到「Sorry啊，唔係妳啊」的訊息。

吳沚默在影片中表示，近日接獲選角導演通知，原本一個「志在必得」的角色已經定角，但可惜並非自己。（小紅書截圖）

吳沚默直言作為演員，落選和被人拒絕是常態。（小紅書截圖）

不過，吳沚默直言作為演員，落選和被人拒絕是常態。她透露橫店雖然地方不大，但競爭極其激烈，自己每天都要背著後背包去各大劇組叩門投演員資料：「如果經理人得閒就陪我，唔得閒就我自己一個去每一個組敲門。一日可以跑四、五、六個組，但大多時候只係遞演員資料、介紹自己，之後就離開冇下文。」

吳沚默透露在橫店，一日可以跑四、五、六個組。（小紅書截圖）

吳沚默每天都要背著後背包去各大劇組敲門投資料。（小紅書截圖）

吳沚默更坦言有些劇組的地點非常偏僻，去到的時候是關上門，或者根本找不到那個籌備的地方，所以她經常在那些村子裡面迷路。「咁如果你可以得到試戲嘅機會已經係好難得㗎了，即係畀個劇本你，現場咁試演一段戲，如果可以咁樣嘅話，我哋梗係開心啦，因為可以令導演見到你嘅表現。」不過，吳沚默也坦言不少劇組其實早有「內定」安排：「有啲選角導演會好誠實同你講，我想同妳合作，但係呢個劇本冇合適你呢個年紀嘅女性角色；甚至有時去試戲都只係行個流程，因為角色實際上已經內定咗。」

吳沚默更坦言有些劇組的地點非常偏僻，去到的時候是關上門，或者根本找不到那個籌備的地方，所以她經常在那些村子裡面迷路。（小紅書截圖）

吳沚默在內地參與不少試鏡。（小紅書截圖）

夜半被叫上酒店房談劇本 拒絕後遭導演爆粗拉黑

吳沚默續指每個行業都有自己不可以講出來的規則，在橫店的三個月裡，她也遇到過一些不太開心的事，和很差的人。吳沚默透露曾面試一套電影，籌備的地方是一個很正常的酒店會議室裡面，當時她與導演、監製及製片人傾談甚歡，但到了晚上約10時，在她洗澡後，竟收到該導演的微信訊息，「叫我去嗰間酒店同佢傾下劇本」。

吳沚默坦言每個行業都有自己不可以講出來的規則。（小紅書截圖）

吳沚默透露在橫店的三個月裡，也遇到過一些不太開心的事。（小紅書截圖）

面對這樣的「邀請」，吳沚默即時拒絕並詢問能否改為「白天傾」，幾秒後對方打來語音電話，是一名自稱「導演妹妹」的女子，不斷勸說：「我係導演阿妹呀，你放心過嚟啦，好安全㗎，我哋全部人喺曬度㗎，妳驚咩啫？」吳沚默再次堅拒，隨即激怒該名似喝醉了的導演，對方在電話中怒罵她數句後便將她「拉黑」。吳沚默直言：「其實你話危不危險？我覺得係唔危險嘅。只要你唔去，冇人可以傷害到你，但呢啲人真係好差囉。」

吳沚默大爆遭遇「潛規則」暗示。（小紅書截圖）

面對被邀請去酒店，吳沚默即時拒絕。（小紅書截圖）

感嘆大環境低迷 堅守專業盼迎曙光

雖然有不快經歷，但吳沚默直言也遇過很好的劇組，在現時行業大環境欠佳、成本很低的情況下，還是很尊重演員和表演，「遇到咁嘅劇組我真係會好珍惜，就算片酬再低，我都會願意去，「因為我好欣賞喺自己崗位，將自己啲嘢做好嘅人，如梳化、攝影助理等，只要佢表現得好專業，同埋好尊重佢份工，我都會好尊重佢。我相信呢個行業係有啲咁樣嘅人存在，先會令到大家堅持落去。」說著說著，吳沚默一度講到眼眶濕潤、情緒激動。她坦言雖然當前情緒略帶失落，但她表示會努力習慣被拒絕的感覺，並透露接下來會收拾心情，吃頓好吃的，並專心投入劇本創作及等待下一個適合她的角色。不少網民留言為她打氣：「真的有這樣的導演啊，太無語了！」、「加油啊！」、「橫店是這樣的，但是你多去試，機會總是比待在家裡多的。」、「一切都是最好的安排，注意安全吶」「好鍾意你，一直覺得你好靚女好有氣質演技又好。」

吳沚默直言非常欣賞在自己崗位，將自己工作做好的人。（小紅書截圖）

吳沚默一度講到眼眶濕潤、情緒激動。（小紅書截圖）

吳沚默曾出書奪文學獎冠軍 擔任內地劇《啞舍》總編劇

吳沚默曾推出長篇小說及旅遊文學，求學時曾以散文作品《蘇涼年這女子》奪下「第三十八屆青年文學獎—散文高級組冠軍」（2011-2012）；以及憑小說作品《彼岸煙與花》奪得「第三十六屆青年文學獎—小說初級組季軍」，2018年她所編寫的網絡電影《顏值當鋪》曾入選亞太影展「評審獎」，2019年更曾經推出了長達11萬字的網絡連載小說《看見風暴的女孩》。2020年，吳沚默推出了小說作品《風暴來的那一天》，又與夏雪合作推出散文集《布拉格廣場沒有許願池》，在文學界頗有名氣！去年播出的內地劇集《啞舍》，就由吳沚默擔任總編劇，相當叻女！

吳沚默曾出書奪文學獎冠軍，擔任內地劇《啞舍》總編劇。（IG@momong629）