死有對証｜韋家雄演毒舌法醫獲激讚　童年執報紙保暖遇海嘯欠巨債

TVB新劇《死有對証》正在熱播，現年61歲的資深綠葉韋家雄飾演高級法醫「林琛」，劇中他演活極度刻薄的「毒舌老油條」，與陳曉華火花四濺，但面對工作又展現精湛專業，精湛演技獲網民激讚。入行多年的韋家雄演技毋庸置疑，但其實他在現實中經歷過不少高低起伏。



韋家雄於《死有對証》飾演高級法醫「林琛」。（《死有對証》劇照）

韋家雄1989年入行至今已有約37年的資歷。（陳順禎攝）

童年父母離異13歲做童工養家

韋家雄童年艱苦，10歲時生父因婚外情拋妻棄子，四兄弟姊妹由母親獨力養大。為幫補家計，年僅13歲的他清晨便到酒樓做童工，負責剷麵粉漬兼賣點心。最心酸是寒冬時連禦寒衣物都沒有，只能執報紙塞進衣服內保暖。母親常要他打給父親索取生活費，但他指父親不情願。他的叔叔是《龍虎豹》創辦人韋建邦，韋家雄曾在其報社工作，當時叔叔嚴厲警告他：「不要以為叔叔是親戚，就會給你好處。」

生於破碎家庭的韋家雄，家有四兄弟姊妹，他的叔叔韋建邦同樣是名人，韋建邦在70至80年代接手《天天日報》、也是《龍虎豹》的創辦人。 (資料圖片)

拒靠胞兄韋家輝由低做起

韋家雄的胞兄是編劇兼導演韋家輝，但他入行以來從未靠哥哥上位，堅持靠雙手打拼，兩兄弟入行數十年竟從未正式合作。初入行時他在亞視跑龍套，經常被導演無故痛罵。他寧願由幕後道具做起，再報讀訓練班捱上幕前，經歷《真情》、《金枝慾孽貳》等多載浮沉，終在2015年憑台慶劇《梟雄》勇奪「最佳男配角」。回想初入行跑龍套，他曾被導演無故用大聲公痛罵：「當住百幾人面前畀人鬧呀，跟住食飯又係呢班人，嗰陣真係想搵個窿埋咗自己入去。」

韋家雄從亞視出道，1989年參加亞洲電視藝員訓練班而入行，五年後才轉投無綫。（網上圖片）

這是他在1994年於ATV拍攝《戲王之王》的時候，當時他29歲。（微博＠韋家雄）

轉戰商界遇三一一海嘯賣樓還巨債

2010年，韋家雄一度離巢轉行做LED燈生意，他笑言全靠演技見客：「原來我演技就發揮係呢到，原來一切從吹水開始，你只要吹得勁，好聽，原來有生意做」。可惜後來赴日本設廠時，不幸遇上「311大地震」，心血瞬間被海嘯捲走，更欠下巨債。最終他重返TVB日夜拍劇，並賣樓還清債務。

早年曾經營生意，但最終損手離場。（陳順禎攝）

迎娶年輕廿載嬌妻單親爸爸獲幸福

感情方面，韋家雄早年曾經歷一段失敗婚姻，一直以單親爸爸身分獨力撫養兒子成人。直至2018年，他迎娶了比自己年輕近20年的圈外女友鄧楚雅（Keynes），婚後生活非常幸福。

韋家雄於2018年10月6日迎娶年輕近20歲的「銀行之花」女友鄧楚雅（Keynes）。（資料圖片）