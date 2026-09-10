彭羚婚後退隱曾傳被老公禁止復出　黃偉文：唔好惡魔化林海峰

現年57歲的樂壇天后彭羚（Cass），自與林海峰（Jan）結婚相繼誕下兩女林泳及林清後，便淡出幕前專心相夫教女，極少公開露面。近年長居英國的黃偉文（Wyman），日前在社交平台曬出與彭羚及林海峰的合照，三人激罕同框，隨即勾起網民的集體回憶！

黃偉文與林海峰彭羚夫婦私交甚篤。（IG@concertyy）

私交甚篤。（IG@concertyy）

彭羚去到英國探望Wyman黃偉文，有網民在相中留言，要林海峰釋放彭羚出來再唱歌，林海峰對此表示︰「佢好自由呀！」（IG@concertyy）

黃偉文曬合照闢謠「釋放彭羚」：唔好惡魔化林海峰

黃偉文寫道：「麻煩大家高抬貴手，唔好再喺comment度留咩『釋放彭羚』，如果唔係，我真係驚以後都冇得再同佢再食飯。彭羚係自由嘅。彭羚係自由嘅。彭羚係自由嘅。林海峰係一個和藹可親通情達理嘅大好人，唔該大家唔好惡魔化林海峰。以上對白，完全係我自願講嘅，絕對唔係林海峰逼我嘅。#以上照片拍攝過程中並無任何彭羚或黃偉文受到傷害 #講返正經上一次集齊三個人合照係三年幾前」。

黃偉文曬世紀合照闢謠「釋放彭羚」。（IG@concertyy）

好Friend。（IG@concertyy）

彭羚婚後退隱相夫教女 曾傳被迫退圈做全職媽媽

彭羚在1998年與林海峰結婚，婚後育有兩女，她為家庭放棄歌唱事業，退隱專心相夫教女。早年林海峰談及家庭生活時，笑言老婆彭羚是林家的「CEO」，將家頭細務打理得井井有條，他又曾在Talk show上提到彭羚在事業高峰期嫁給他：「別人是趁低吸納，我卻是高價入市」。坊間有傳林海峰禁止老婆拋頭露面，導致彭羚被迫退圈，但事實上是因為彭羚認為全職媽媽的陪伴對孩子的成長最好，她除了親自接送兩名女兒返學放學、上補習班、參加學校或課外活動之外，又會親自下廚，包辦早午晚三餐，絕對是一位稱職的好媽媽。

由林海峰、彭秀慧聯合創作的舞台劇《內有惡戀》，有李尚正及蔡蕙琪參與演出。（盧振輝 攝）

兩夫妻一直都好恩愛。（IG@casslamb）

彭羚考獲禪柔專業導師牌 住淺水灣近億豪宅

而彭羚與林海峰的兩個女兒都非常出色，林泳和林清曾就讀拔萃女小學，後來大女獲安排轉讀漢基國際學校，更遠赴英國留學。近年彭羚熱愛「禪柔運動」（Gyrokinesis），考獲導師牌照，更有指老公林海峰打本百萬元支持她圓健身教練夢。彭羚不時在社交平台分享做運動的短片，令其位於淺水灣、市值近億的別墅豪宅曝光，可見屋內樓底極高，更設有專屬房間擺放大型健身器材！

豪宅樓底超高。（IG@casslamb）

豪宅曝光！（IG@casslamb）

豪宅曝光！（IG@casslamb）

設有專屬房間擺放大型健身器材！（IG@casslamb）

設有專屬房間擺放大型健身器材！（IG@casslamb）