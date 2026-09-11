《古惑仔》大佬復出狂接120場騷還債　東山再起豪請肥媽黑妹食飯

現年72歲的吳志雄，曾在《古惑仔》電影系列中飾演「大佬B」，硬漢形象深入民心，他淡出影圈後，轉戰內地發展，更進軍飲食界開設私房菜及火鍋店，大佬B曾與朋友合資人民幣1500萬在深圳開設面積逾三萬呎的私房菜「志雄廚房」旗艦店，但早年突然傳出餐廳已結業，其後大佬B接受訪問時亦直認於深圳開設的5間餐廳已全部執笠，不過之後繼續有做餐飲生意。而大佬B亦已成功東山再起，近日更豪請圈中好友食鐵板燒，十分威水！

大佬B吳志雄閒時出吓海。（微博圖片）

吳志雄與張智霖在《金榜題名》有不少對手戲。（劇照）

吳志雄豪請圈中好友食鐵板燒

日前「黑妹」李麗霞在社交平台分享影片，大佬B邀請了圈中多名好友食鐵板燒，包括黑妹、肥媽等，總共8個人，大佬B請食飯自然坐中間。枱上擺滿了紅酒美食，大佬B請食飯，眾好友開心地唱起《友誼之光》，其中以肥媽唱得最大聲，又唱又食，氣氛極佳。黑妹發文多謝大佬B，「多謝大B哥邀請食鐵板燒、正」。

志雄哥為了女兒結婚特意回港。（吳志雄微博）

志雄哥為了女兒結婚特意回港。（吳志雄微博）

吳志雄與古天樂。(微博圖片)

餐廳生意一落千丈 一年接120場騷還錢

大佬B曾在接受訪問時透露自2022年9月前亞洲先生黃竣鋒在他的餐廳外遇襲後，生意一落千丈，為了維持餐廳運作，大佬B四出登台，一年接了120場騷，但期間卻發現餐廳陸續出現很多問題，除了有人監守自盜之外，又有部分股東簽帳不還，甚至將原本應該入落餐廳戶口的錢據為己有，最後他唯有忍痛結業。而大佬B亦已經報警，全部交由法律處理，由於之前曾私底下向朋友借錢開設私房菜餐廳，為了還清債務，大佬B狂接登台騷，即使要花成日先去到目的地，他都照接，更完全沒有怨言，只希望盡快還錢給朋友。

「大佬B」吳志雄豪請食鐵板燒。（小紅書@BG黑妹李麗霞）

眾人齊聲唱《友誼之光》。（小紅書@BG黑妹李麗霞）

肥媽、黑妹。（小紅書@BG黑妹李麗霞）

威！（小紅書@BG黑妹李麗霞）