應屆港姐遭瘋狂負評　66歲鄭文雅以過來人經驗剖白：選美唔同運動

昔日有「最前衛港姐」之稱的鄭文雅，今日（10/9）出席慈善義賣月餅活動。提及本屆出爐港姐冠軍袁絲珩遭網民狠批顏值為「史前最醜」，以及季軍李澤欣因合照時「趷腳」而被指心胸狹窄、言行好勝等爭議，鄭文雅接受《香港01》訪問時大方分享了其個人看法。



鄭文雅坦言自己近期因忙於準備個人展覽，並未特別留意娛樂新聞：「真係好唔意思，因為我呢個月份有三個展覽我要準備，一個係書法，一個係畫，一個係瓷畫。所以我呢九個月呢我係忙到不得了，啱啱今朝早呢我先去大會堂，擺咗個展覽我先再過嚟。其實因為而家我嘅生活方式呢，已經脫離咗個娛樂圈太多年，你明白呀？你哋嗰啲新聞我『掃吓掃吓』咁囉，但我冇去特別留意。因為點解呢？如果佢哋係贏咗呢，佢哋將來係會加入慧妍雅集㗎嘛，咁我哋到時咪識囉，唔使特登去了解知道係邊個囉。」

以過來人開解後輩：選美「各花入各眼」

作為港姐前輩，被問及佳麗們面臨鋪天蓋地的負評時，鄭文雅以過來人身份給予客觀而睿智的建議。她認為選美與運動不同，根本沒有絕對的客觀標準：「我覺得喺人生嘅道路入面呢，不如咁講，因為呢個始終係人嘅社會，會係好多唔同嘅聲音嘅。咁但係你自己做你自己鍾意做嘅嘢，或者你係集中做自己嘅嘢，根本係唔需要去理人哋點樣講。我自己覺得最緊要，尤其係選美呢啲嘢啦，唔係運動嘛。唔係運動嘅意思即係話，運動你係好清楚，你跑得快你就係贏，或者你跳得高，我係跳高運動員出身嘛，咁我跳得高過人，咁我就贏。但係選美係一個好……點講呢，『各花入各眼』，同埋係好客觀……即係大家睇嘅眼光都唔一樣。好簡單，你揀個女朋友同佢揀個女朋友，個樣都唔一樣啦，係唔係先？所以我覺得唔需要咁樣去評論人囉，每一個人呢都係有佢嘅長處、有佢嘅短處，冇需要去將人哋啲短處去放大囉。」

鄭文雅出席慈善義賣月餅活動。（吳子生攝）

應屆港姐出爐，冠軍是袁絲珩（中），亞軍是鄧匡閔（左），而賽前大熱李澤欣，只能攞到季軍及「最上鏡小姐」。（葉志明、盧振輝 攝）

活出自我 奉勸網民勿將時間花於批評

現年66歲的鄭文雅保養得宜，心態亦非常豁達。她直言將時間放在自己身上更為重要，無須過分在意外界的非議，亦不必耗費精力去評論他人。

她感嘆道：「我今年66歲喇，我活咗66年，呢個就係我嘅睇法，即係唔需要去理會，因為自己用喺自己身上嘅時間基本上都唔夠，所以你根本唔會想要去理人哋嘅，唔需要囉。」