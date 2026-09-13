「細龜」黃一山62歲生日宣布不再拍戲做生意　中老年半退休：太累

「細龜」黃一山憑周星馳電影闖出名堂，早年舉家移居內地，近年積極經營社交平台保持人氣，在深圳、番禺、東莞等多個地方開修腳店，撈得風生水起。黃一山不時在社交平台拍片提到周星馳，近日電影《功夫女足》上映，黃一山除了在內地包場請大家睇電影，更親自與星爺見面多謝對方，不過惹來部分人質疑星爺嬲了他，而黃一山則否認指控。黃一山本月9日迎來62歲生日，他宣布不再拍戲和做生意，正式過半退休生活。

黃一山憑周星馳電影闖出名堂，《逃學威龍》好經典。（影片截圖）

黃一山一家人。（微博圖片）

黃一山宣布不再拍戲做生意：太累

黃一山日前在社交媒體分享影片，分享過去一年感悟。他坦言最開心是細仔在北京大學碩士研究生畢業，還找到一份不錯的工作，「看着孩子獨立，是父母最大的心願。」另一件事則是能當面多謝所有幫過他的人，他重申周星馳沒有生他的氣，2014年也沒有「站隊」鬧星爺。

黃一山直言，人到中老年體力不支，決定不再拍戲和做生意，正式過半退休生活，「我這一生也算無憾了。62歲，人到中老年，不想拍戲了，因為體力不支；也不想做生意了，因為太累。我只想過着半退休的生活，偶爾做一些公益和商業活動，以便多點時間陪伴家人，也可以和太太多出外旅遊，人生苦短，為何不好好享受一下？！」

黃一山細仔北京大學碩士畢業。（小紅書@黃一山）

今年成功見到多謝星爺。（小紅書@黃一山）

黃一山宣布不再拍戲和做生意。（小紅書@黃一山）

黃一山宣布不再拍戲和做生意。（小紅書@黃一山）