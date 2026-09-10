港姐冠軍袁絲珩被部分人嘲「醜樣」　岑杏賢力撐：港姐係越選越靚

前港姐岑杏賢今日（10/9）以《慧妍雅集》會長身份現身慈善義賣月餅活動，以實際行動支持公益事業。提到近日應屆香港小姐競選落幕後卻掀起不少風波，冠軍袁絲珩遭受部分網民無情狠批，甚至被冠上「史前最醜」的難聽稱號；而季軍李澤欣則因在大合照時「趷腳」企位，被批評心胸狹窄、言行過於好勝，引發網民熱議。

新科冠軍袁絲珩賽。（IG@berniceysh_）

岑杏賢力撐袁絲珩：一定係靚先會選到香港小姐

作為港姐前輩的岑杏賢，在接受《香港01》訪問時表示：「其實每年都真係會有好多唔同聲音嘅。每個人都有佢哋自己喜好，亦都係好多人有唔同意見。其實我哋嗰時我選嗰屆，都係同樣有人咁樣發生，就算選咗嘅，都會有人話『你唔配喎』或者『你唔適合喎』。」

對於後輩的處境，岑杏賢表示最關注的是她們的心態管理：「我反而係希望佢哋唔好被呢啲負面情緒影響啦。因為始終佢哋啱啱叫選完，然後有好多的評論時，其實心理素質都會令到自己諗『係咪自己做錯咗？』、『我係咪做得不夠？』佢哋都用咗好多心機去表演、去付出，或者真係想為社會，真係代表香港。所以我反而會關心佢哋嘅心理素質，希望佢哋唔好有呢啲負面情緒影響佢哋。」

前港姐岑杏賢今日以《慧妍雅集》會長身份現身慈善義賣月餅活動。（吳子生攝）

被問到當年如何捱過言語暴力，岑杏賢也分享了自己的心路歷程：「我嗰陣時都有唔同聲音嘅。但我有時覺得，唔好因為咁樣就自我懷疑啦。當然每個人都有自己進步空間，如果係良性、批評嘅，真係想令到你進步嘅，我覺得可以去聽吓，或者睇吓自己能力可以去改變、變得更加好，大家都係想改善啫。但如果你話好攻擊性、人身攻擊，或者真係好侮辱，其實只要自己知道真係冇呢件事發生，就要學識得點樣去放開呢個評論。」

岑杏賢分享過路人經驗。（吳子生攝）

對於冠軍袁絲珩被部分激進網民狠批為「史前最醜」，岑杏賢則堅定地為對方說話並給予安慰：「我希望可以安慰到今屆嘅冠軍啦。因為其實過往嘅冠軍都曾經有好多唔同聲音，有時一啲年份大家都可以看到，話邊個嘅冠軍唔靚啊，或者好多唔同評論，每屆都會有呢啲評論。但我希望今屆嘅冠軍就真係堅持，理性做返佢應該要做嘅嘢。」

她最後補充道：「一定係靚先會選到香港小姐啦，評判一定係知道佢有佢嘅優勢，值得大家欣賞、大家去喜歡佢先會咁做。同埋，其實我哋港姐係越選越靚㗎！所以我希望大家可以俾啲機會，俾啲機會我哋嘅港姐，接受佢哋現時嘅情況。」