梁洛施罕揭與導演男友馬浴柯相處細節　38歲狀態大勇：非常之開心

梁洛施（Isabella）近年宣佈重返演藝圈後，不僅接下多部電影作品，事業全面開花，早前更公開認愛內地導演馬浴柯，愛情事業兩得意。今日（10/9）梁洛施以一身優雅造型現身出席活動，在接受《香港01》訪問時，大方分享與三位兒子的溫馨相處日常，更談及近年重返幕前的工作規劃以及與男友馬浴柯的合作點滴。

梁洛施今日出席活動。（葉志明攝）

兒子開學自由度大增

隨著三位兒子漸長，梁洛施坦言自己在照顧家庭上的壓力減輕了不少。適逢新學年開學，她笑言自己的私人時間增加了許多，與兒子的相處模式也更像朋友：「依家開學，大同細都開學喇！佢哋開學咗，我自由好多啊！暑假都有同佢哋去玩，我工作嘅時候佢哋又會跟住我去工作。如果唔想跟，因為依家都十幾歲，佢哋都有自己嘅朋友。佢哋依家都16、17歲，我覺得如果有需要去補習，佢哋自己會去安排，所以今年我的確係輕鬆咗好多。」

梁洛施出席活動。（葉志明攝）

被問及兒子們是否會跟她分享青春期的秘密？，她表示：「都有嘅！首先同我講冇拍拖都唔知啦。不過可能依家16、17歲，又係男仔，佢哋比較鍾意運動，有滑雪、籃球、足球，好鍾意動。所以我覺得培養一個愛好係好重要。」至於兒子會否想入行做藝人？梁洛施表示：「暫時冇喎，佢哋對呢個行業好似冇乜興趣，可能佢哋搵緊自己嘅目標，我覺得依家等佢哋好好享受校園生活先。」

梁洛施。（葉志明攝）

事業重心聚焦電影

梁洛施近年積極回歸大銀幕，接拍了多部電影。在愛情方面，她與內地導演馬浴柯的戀情公開後亦獲得不少祝福。被問到近年工作滿檔，以及與馬導演在電影上的合作與相處時，梁洛施表示：「依家重心都係喺電影度，希望今年有更多作品可以同大家見面。（同馬導演合作怕唔怕有少拗撬？）咁又冇，大家都合作得非常之開心。」

梁洛施好靚。（葉志明攝）

梁洛施好靚。（葉志明攝）