陳庭欣自爆偏愛熟男　不介意與謝東閔組情侶檔：中秋搞場友誼波

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）今日（10/9）以星級大使身份，到灣仔出席一個慈善跑活動記者會。自早前結束與彩豐行老闆楊振源長達8年的戀情後，陳庭欣的感情動向一直備受外界關注，而她近期的桃花運可謂相當旺，繼早排與嫩口「東張男神」曾錦燊（Charles） 傳出姊弟戀緋聞後，近日又獲謝東閔（閔大人）包場為她慶生，因而爆出被男方力追的傳聞。

陳庭欣以星級大使身份，到灣仔出席一個慈善跑活動記者會。（陳釗 攝）

謝東閔埋單生日飯 陳庭欣坦言：係好開心

陳庭欣接受訪問時，被取笑生日飯當晚謝東閔和曾錦燊如左右「護花使者」般站在她兩旁，陳庭欣笑道：「其實我都唔知點解咁啱嗰個企位，其實純粹係因為佢兩個高，站喺後面，而譚嘉儀就想企喺小鮮肉隔離，所以就企埋一齊。」

生日飯最後由謝東閔主動埋單。陳庭欣自言都是後來才知道：「其實我係被安排！係Charles同鄧凱文等一班東張師弟、師妹幫我搞生日飯，我都唔知點解佢會咁好買咗張單！（感唔感動？）係好開心，多謝佢請食飯。（東張男神先輸一仗？）佢不知幾開心，可以慳返啲錢，佢只係同我食茶餐廳㗎咋！」

陳庭欣早前生日飯，由謝東閔埋單，因而傳出兩人緋聞。（IGoby_yanyan）

不介意與謝東閔組情侶檔搵錢

陳庭欣坦言與謝東閔相識已久，應該都有15、16年：「我哋係同期入TVB嘅，但其實過往一直以嚟，佢都好似冇請我食過飯，今次餐飯除返15年，都Make Sense嘅！」追問其實謝東閔是否暗戀了她 15、16 年？陳庭欣即笑著否認：「點會啊？唔會啦！（會唔會之前唔敢同妳講咋？）不如你哋問佢。」

不過，陳庭欣坦言不介意與謝東閔組情侶檔搵錢，「如果下次有啲比賽叫我哋一齊去打，一啲商演可以叫我哋一齊去，我做MC，佢唱歌，咁咪可以一齊搵錢。（組成『情侶檔』？）點話點好喇。」

陳庭欣笑指自己近排又跑步、又打球，變了半個運動員，穿運動裝多過穿晚裝。（陳釗 攝）

偏愛成熟男

對於兩位男士在心中誰更占優勢，陳庭欣笑說：「冇啊，冇乜諗啊！完全冇考慮過！我返去諗諗先！呢個問題仲難過今年港姐嗰啲。（對閔大人印象點？）高囉，但最近同佢打波真係見密咗。佢係好認真打波，亦都好沉迷打波。（定係沉迷妳咋？）唔關事，佢係因為金剛學嘅。（有冇打友誼賽？）都有打，分到勝負嘅。不過佢一打就話關節痛，所以我之前都畀咗啲健骨骼佢食。」

陳庭欣大方表示自己現時單身，亦沒有特別「揀擇」。擇偶條件偏好年長男性還是小鮮肉？她表示：「根據過往嘅紀錄，全部都係年紀比我大嘅。因為我嘅思想比我實際年齡都成熟十年。小鮮肉真係唔敢諗。（下年踏入40歲了喎，唔心急咩？）唔好畀個年齡框住自己。」

陳庭欣笑談與謝東閔的緋聞。（陳釗 攝）

之前林盛斌曾拍心口說幫她覓得如意郎君？陳庭欣笑指沒有「新進展」，體諒對方現在忙於拍攝《女神配對計劃2》，相信對方也會從求愛者中幫她物色，「我有睇到整冷氣嗰個，我即刻check屋企部冷氣有冇事，但又無漏水。」陳庭欣笑言錯過了參加《女神配對計劃2》，希望有機會去踢館。

中秋同謝東閔搞場友誼波

談到中秋佳節人月兩團圓，陳庭欣自嘲：「咪食燈籠玩月餅囉。每年都話安排我喺《東張西望》直播時候表演食燈籠玩月餅，因為講咗好多年我都未找數，暫時我都未搵到個燈籠係可以食嘅！我希望今年有人設計到個燈籠可以食，我就可以表演食畀大家睇！（可能閔大人又畀驚喜妳呢？）好啦，我哋搞個中秋友誼波啦，禮物就送我人形1:1攬枕。」

陳庭欣笑言錯過了參加《女神配對計劃2》，希望有機會去踢館。（陳釗 攝）

陳庭欣為備戰匹克球賽到越南特訓

另外，談及這天的活動，陳庭欣自問跑步不擅長，所以只報了3K賽事。她笑言比起跑步，自己更喜歡打球，並透露將於十月參加在香港舉辦的匹克球大滿貫，賽事總獎金高達過百萬美元。她坦言：「當然我無可能會贏到金牌，但我今次能夠參加，係因為有個朋友嘅女Partner受咗傷，所以我係補上嘅，希望唔好辜負佢哋。」為了以最佳狀態迎戰，陳庭欣計劃抽空前往越南特訓，因為當地場地選擇多且教練水平高、價格划算，而她為了備戰也要努力練體能，到時亦歡迎謝東閔和曾錦燊前來觀賞賽事。