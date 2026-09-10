唐麗球笑談吳毅將火爆性格已「收皮」 唔擔心對方內地工作出軌

昔日港姐唐麗球（波波）今日（10/9）出席慈善義賣月餅活動，身穿便服的她全程笑容滿面。她接受《香港01》訪問時直言自己非常喜歡參與慈善工作：「好開心啊，我哋真係好高興可以同老人家或者其他人玩，見到佢哋開心，我自己都好開心！」被問到是否因為有愛她的老公在身邊照顧，所以才能時刻保持好心情？唐麗球甜笑認同，並大方分享與老公吳毅將的相處點滴。

昔日港姐唐麗球（波波）今日（10/9）出席慈善義賣月餅活動。（吳子生攝）

唐麗球全程笑容滿面。她接受《香港01》訪問時直言自己非常喜歡參與慈善工作：「好開心啊，我哋真係好高興可以同老人家或者其他人玩，見到佢哋開心，我自己都好開心！」（吳子生攝）

唐麗球與老公吳毅將結婚23年恩受如初，一直以來都是演藝圈中的模範夫妻。談到「御夫術」，唐麗球笑言：「我邊有御夫啊？我冇御人㗎！其實我個人真係冇乜脾氣，你知唔知？你激得嬲我呢個人呢，係好叻㗎，我諗我冇發脾氣都有二十幾三十年。好多時大家相處，我都冇乜脾氣，所以佢真係好幸福，係因為我佢先咁幸福㗎！」

唐麗球與吳毅將結婚23年恩愛如初。（微博圖片）

談到如何處理夫妻間的矛盾與衝突，她說：「我最鍾意呢，就係離開現場！最好㗎，我自己都經常同啲朋友講，千萬唔好正面衝突。因為越鬧越傷，越鬧，講啲嘢就越難聽！所以我同啲朋友講，兩公婆有衝突，離開現場先，大家停一停。因為每個人性格唔同嘛，好似佢以前性格好火爆，老咗就收咗好多啦，依家順晒、收晒火，收晒皮，哈哈。」

談到如何處理夫妻間的矛盾與衝突，她說：「我最鍾意呢，就係離開現場！最好㗎，我自己都經常同啲朋友講，千萬唔好正面衝突。因為越鬧越傷，越鬧，講啲嘢就越難聽！」（微博圖片）

唐麗球續說：「佢後生真係好火，有次喺隧道中間，唔知人哋點樣迫佢，佢可以停喺隧道中間唔開車，走落去想去鬧人，後面啲車係咁砵佢佢都唔理！當時我都好驚出事。所以經驗話我知，千萬唔好同一個火爆嘅人喺佢最火爆嘅時候去嘈或者衝突，係會火上加油。等大家冷靜返，或者返到屋企先再慢慢講，佢就會接受。」

唐麗球爆老公火爆事蹟：「佢後生真係好火，有次喺隧道中間，唔知人哋點樣迫佢，佢可以停喺隧道中間唔開車，走落去想去鬧人，後面啲車係咁砵佢佢都唔理！」（吳子生攝）

談老公常在內地工作，會否擔心有誘惑：「女人？我反而唔驚喎！我反而驚佢一個人喺外面有事，驚佢火爆同人嘈，反而我唔驚女人，因為我好明白，如果一個男人喺出面要玩，你點樣管呢？我哋要互相信任。我一早已經同佢講：『我一次不忠，百次不容！我好信任你，你都要好信任我，我唔會 Check 你，亦唔會問你咁多，但如果你要走或者搵到第二個，你一定要同我講，我唔會留你。』大家清清楚楚，但唔好瞞住我！如果瞞得到，OK 我唔知道就算，但瞞唔到就要講。我唯一嘅要求就係信任，我唔會問咁多，只要知佢安全、返到酒店報個平安就得㗎啦。」