阿信「甲亢哥」世紀相遇語言不通顯尷尬　即場邀請對方來看演唱會

今日（10日）凌晨Apple舉行新手機發布會，不少藝人、網紅出席盛會，而五月天的阿信及「甲亢哥」小戴倫·傑森·沃特金斯，網名「IShowSpeed」，二人更在Apple Park內相遇，當中二人的對話更是笑料百出。

阿信與「甲亢哥」世紀相遇。(影片截圖)

有一名中國藉女子跟甲亢哥介紹阿信

有網民在社交平台分享二人相遇的影片，片中先是有一名中國藉女子跟甲亢哥介紹：「Ashin from China.」甲亢哥聽不到叫她再多說一次，說了三次甲亢哥才聽到女子跟他說阿信來自中國，之後再出現了一名白衣男子跟甲亢哥說：「So don’t mention he’s from China. He doesn’t like to talk about it.（不要說他來自中國，他不喜歡人家這樣講他。）」

有一名中國藉女子跟甲亢哥介紹阿信。(影片截圖)

一名白衣男子跟甲亢哥說不要說他來自中國，他不喜歡人家這樣講他。(影片截圖)

阿信「甲亢哥」語言不通略顯尷尬

甲亢哥主動上前跟阿信打招呼，不過因為阿信英文不太好，而甲亢哥中文亦不太好的情況下，二人顯得有點尷尬，甲亢哥隨即切換中文模式熱情回應：「我知道，我可以說中文。」但是說到二人喜歡哪一個產品，阿信笑著說是「Duo」，而這款新品也剛好深深吸引甲亢哥，二人惺惺相惜，熱情地互相握手。甲亢哥問阿信是否來自上海，阿信即表示：「TeiPei！」

阿信「甲亢哥」語言不通略顯尷尬。(影片截圖)

阿信當場大方力邀對方來看五月天演唱會，只是甲亢哥當下完全不認得眼前的人為華語樂壇巨星，還反問他：「你會唱歌？」而最後甲亢哥亦答應了他去看他的演唱會。