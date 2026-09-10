李龍基有異性埋身但無心戀愛　認上段情留陰影：好似築起一道圍牆

李龍基今日（10日）出席一個長者慈善歌唱比賽活動，講到早前與一位女伴齊齊觀賞《中年好聲音4》決賽，他再次澄清對方是吳大強朋友，當日去到現場才首次見面，但不知吳大強是否刻意想介紹女仔俾自己識。不過，早前TVB節目《玄戰》預測李龍基2027、2028有桃花，現時心如止水的他就坦言：「我而家呢個環境，我覺得，唉，過返自己自由嘅生活好啲嘅。」他不諱言有女士埋身或示好，但自己經過之前的陰影，已不自覺築起圍牆。

李龍基出席一個長者慈善歌唱比賽活動。（鄧穎琪攝）

支持長者歌唱比賽 基哥對唱歌永不言休：有人聽就唱

講到出席今次長者慈善歌唱比賽，基哥表示絕對支持：「有少年嘅、青年嘅、中年嘅、梗要有耆英！我聽完之後覺得佢哋水準好高，應該佢哋平時都係訓練有素。」他透露自己剛去完澳洲表演，Encore又Encore，唱足三個鐘，非常開心，基哥指對於唱歌的心態是永不言休：「有人聽我咪繼續唱，唱到自己真係唱唔出，就開始要休。」

講到出席今次長者慈善歌唱比賽，基哥表示絕對支持：「有少年嘅、青年嘅、中年嘅、梗要有耆英！我聽完之後覺得佢哋水準好高，應該佢哋平時都係訓練有素。」（鄧穎琪攝）

李龍基透露自己剛去完澳洲表演，Encore又Encore，唱足三個鐘，非常開心（鄧穎琪攝）

《玄戰》預測2027有桃花劫 基哥會警剔：將歪嘅路走返正

早前李龍基現身TVB節目《玄戰》，節目中一眾玄學師傅都認為2027年李龍基會有新桃花，陳定幫師傅亦判斷他2027年至2028年會有突如其來的桃花運，不過要留意的是，2027年受孤神星影響，遇見的人或關係會有瑕疵。基哥對此表示睇得好淡，因為上天一早有安排，對於好師傅所講的桃花，他說：「心態冇乜開心與唔開心，所以我其實覺得所有嘢都係上天安排，要嚟嘅嚟，要走嘅走。（話你2027年有劫，會唔會有戒心？）都啱嘅，自己小心啲囉，有時雖然冇錯，我成日都咁諗，上天安排，但係有時有好多嘢，你係需要自己掌握好多嘢、糾正啲嘢，若然上天安排一個唔好嘅嘢，你自己當陣時要小心啲，將自己走歪嘅路走返正，所以都好嘅呢個節目，上咗之後就有啲警惕！」

基哥指玄學都是「信則有不信則無」，自己傾向聽完就算，亦不是全部都準：「好似佢講話我個前任走咗，呢下就絕對非常之不正確。」（鄧穎琪攝）

有異性接近 惟上段情留陰影寧願單身：自己築起一道圍牆

談及最近有沒有桃花，基哥先表示沒有，後來就自爆：「都唔怕講，事實係有好多女士們都知道我而家係單身，有意無意咁樣，我自己感覺得到，不過喺我而家呢個環境，我覺得，唉，過返自己自由嘅生活好啲嘅，所以暫時都未有呢個打算。（記者：就算情投意合都唔打算？）冇啦，如果唔係好刻意去了解佢，都唔知道佢會唔會情投意合，但係你問我而家，我就唔會用一個好刻意了解對方嘅心情，係，我感覺到佢好似係接近我，但係點講呢，我自己好似築起一道圍牆。」問到是否因為上一段戀情而蒙上陰影，基哥苦笑謂：「都……都應該係有些少，有所警惕啦。」至於有否與王青霞聯絡，基哥透露對方久不久都會傳來訊息，例如近日陳觀泰離世，王青霞都有轉發過往陳觀泰與基哥飲茶的照片給他，但他未有回覆：「唉，let it be啦，由得佢啦，過咗去就過咗去。」

李龍基坦承有女伴接近自己，但他暫時未想開始新關係，坦言自己築起了一道圍牆。問到是否因為上一段戀情而蒙上陰影，基哥苦笑謂：「都……都應該係有些少，有所警惕啦。」（鄧穎琪攝）

再解釋《中年好聲音4》女伴身份 稱不知是否被撮合

不過，早前李龍基被指與一名女伴結伴去觀賞《中年好聲音4》決賽，他事後已即時澄清：「我暫時未有新歡，今晚坐喺我旁邊的女士是吳大強先生的朋友😂😂😂😂😂」他受訪時再解說：「係吳大強（阿Bill）同我講，問我去唔去，我話好呀，得閒就去，我以為佢同我一齊坐，點知嗰日上午佢同我講，『我同你唔係同一齊坐，我有個朋友，你介唔介意同佢一齊坐？』我話唔介意，朋友，大家一齊坐埋一齊睇，我亦都唔知道佢係男抑或女，去到現場我先知道原來係一位女士，後來傾吓傾吓，原來呢位女士就同大強好好朋友，大強畀咗張飛佢，同我一齊坐，都有啲人問我，『係咪阿Bill有意撮合你呀？』呢層我就唔敢肯定，唔知，我相信唔係嘅，可能咁橋啫。」

基哥與女伴睇騷，但他解釋對方只是吳大強朋友。（盧振輝 攝）

稱交換聯絡方式屬禮貌 完騷後已沒再聯絡

基哥表示當晚有跟對方交換聯絡方式，不過只是屬於禮貌，完騷後二人已沒再聯絡，問到是否因為被報道嚇親，基哥直言：「我覺得都係需要釐清呢樣嘢，因為最近真係好多女士們，喺我身邊嘅女士都有啲防範，真係嘅，有啲防範，驚俾人影到或者俾人講，唉，唔知啦。」不過他自己的心態，就暫時未有意跟任何人發展關係。

對於吳大強是否有意做「媒人」，基哥說：「呢層我就唔敢肯定，唔知，我相信唔係嘅，可能咁橋啫。」（鄧穎琪攝）

談梅啟明事件 對別人家事不評論：希望佢做得好好睇睇

此外，早前梅艷芳母親梅覃美金離世，其子梅啟明鬧出不少風波，更開記招高調宣布與以兒子身份爭贏姪仔的治喪權，基哥對此僅表示：「呢啲係人哋嘅家事，有時見到啲唔開心嘅嘢都有啲心悒，希望佢哋盡快將呢啲唔好嘅嘢抹晒佢。人哋嘅家事對我嚟講冇乜大心情起落，希望佢能夠做得好好睇睇，令到阿梅在天上面都好過啲。」談到昔日與梅艷芳的回憶，他說：「梅姐一得到獎嗰晚，我好記得佢帶埋成班人落嚟我唱歌嘅地方，我記得係彩雲邨嗰間lounge，成班人落咗嚟捧我場。好開心呀嗰時，我就恭祝佢，大家傾吓偈，因為大家都係鍾意唱歌嘅人，之後喺TVB好多時都有合作嘅情況，我好記得有次聖誕節，有一間lounge又係，我同佢一齊係當晚差不多主角咁滯，又係嗰晚幾高興，聖誕節嚟，好耐嚕，眨吓眼。」雖然之後二人未有再深交，但講到梅姐的俠義、愛助人精神，基哥表示：「冇人當佢係女士，直程當佢一個大丈夫！」