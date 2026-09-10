東張西望｜教育界名人呃錢唔還玩失蹤　法院外被追到暴走：唔想答

昨日（9日）《東張西望》報道了一名丁姓男子借助自己活躍於教育界，四出騙錢，單單是苦主萬先生夫婦就已經被騙去500多萬，還未計其他人，粗略估計已經騙取了過千萬。

丁姓男子借助自己活躍於教育界，四出騙錢。（節目截圖）

丁先生自稱是國家寶物鑑證師

除了教育界外，他還自稱是國家寶物鑑證師，苦主李小姐表示：「佢就話自己係文物鑑證師，亦都係拍賣行嘅老闆，佢又講到唔同嘅古董文物，可能景泰藍、錢幣、畫，當代中國嘅畫家佢哋嘅作品，佢全部都講到㗎，係專業㗎！」丁先生更叫他們跟隨他一起投資畫作及錢幣。陳先生向丁先生買古錢幣花了一百多萬，但因為之前疫情，所以變賣錢幣，就發現原來這些錢幣都是假貨。

丁先生自稱是國家寶物鑑證師。（節目截圖）

萬先生被丁先生耍

另一方面，萬先生於今年3月曾趁丁先生出席活動時上前質問他，丁先生答應他們當日還20萬，第二天還30萬，3天內還100萬。雖然萬先生有拍下影片為證，可惜被丁先生耍到另外一個酒店等他去拿錢後就失蹤了。

萬先生被丁先生耍。（節目截圖）

節目組趁丁先生有另一案件要上庭在法院外等候

節目組致電丁先生表明身份後，對方未有掛掉電話，但一聽到甘詠寧問到有關騙財事宜時就表示：「我唔係好清楚你講咩。」並掛掉電話。而節目組亦趁丁先生有另一案件要上庭時在法院外等候，同時當日亦有不少記者在場等他。

節目組趁丁先生有另一案件要上庭在法院外等候。（節目截圖）

丁先生法院暴走

甘詠寧一見到丁先生步出法院，就立即上前問他：「有人話你喺收藏品買賣同內地學生升學案上有詐騙同呃人，請問你有咩回應？」雖然甘詠寧已經表明來意，但丁先生就一直逃避她，在法院內外亂走，之後拋下一句：「唔好意思，我唔想回答。」被問到是否呃人時，他亦說：「唔係呀！」最後登上的士離去。各院校亦有發聲明表示沒有授權任何中介機構取得任何程度的錄取權，而警方亦有回覆，指7月29日已拘捕一名51歲姓丁的男子，以欺詐罪將其拘捕。