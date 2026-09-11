森美被爆曾對容祖兒心動過　仲問小儀：你估我得唔得啊喇？

現年52歲的知名電台DJ森美與老婆陳雅嫻相識於1994年商台DJ選拔賽，之後開始拍拖直到2000年攜手步入婚姻殿堂，婚後二人育有一子一女，家庭生活幸福美滿。然而，在婚前森美曾深藏一段20多年的「秘密」。最迎他在電台節目《BAD GIRL大過佬》中，竟然當面向樂壇天后容祖兒坦白，自己曾在1999年時為剛出道的她感到心動，甚至曾考慮展開追求。

森美曾深藏一段20多年的「秘密」。(影片截圖)

黃正宜及呂珮琳大爆森美當日表現異常

黃正宜及呂珮琳在《BAD GIRL大過佬》開場時，大爆森美當日表現異常：「大哥今日係緊張啲，我明嘅。」森美隨即否認：「佢哋夾硬屈我緊張！兩個係咪傻！」面對這情況，容祖兒幫忙打圓場，她表示多年來見到森美總是態度如一，但也直言從未聽過對方評價她。

黃正宜及呂珮琳大爆森美當日表現異常。(影片截圖)

森美曾對容祖兒心動過？

Elsie大爆曾私下問森美對哪位女歌手心動過，容祖兒聽後非常驚訝，直呼：「唔係啩！」在全場起哄下，森美終於訴說了藏在心底的秘密。他憶起1999年觀看容祖兒首個現場演出時已經被她深深吸引著：「我真係第一次見你做live show，我第一次見到個咁嘅女仔喺台上面表演。我睇完，嘩！好正喎！好靚！嗰時小儀同我一齊做司儀，我話：呢個女仔得喎！我話如果追佢，你估我得唔得啊喇？」森美這番告白讓在場的Elsie及阿正都尖叫起來。

森美曾對容祖兒心動過？(影片截圖)

面對森美這突如其來的告白，容祖兒不禁半信半疑，激動得站起來驚呼：「你係咪講笑啊？森美。」森美認真回答道，他當年被她在台上獨特的光芒所吸引：「因為冇一個人喺台上有嗰種shine，有嗰種開心、青春、可愛，仲要唱得好，你喺台上表現晒出嚟。」他坦言自己過去一直是她的「超級粉絲」，只是從未公開承認過而已。

面對森美這突如其來的告白，容祖兒不禁半信半疑，激動得站起來驚呼。(影片截圖)

聽到這番話的容祖兒難掩喜悅，以雙手掩面形容心情：「哎呀，好開心呀，好似食咗補品咁！」她還透露自己一直有些不自信：「我硬係覺得啲人唔鍾意我，而其中一個，唔係話唔鍾意，係對我冇乜感覺嗰個，一定有佢份。」此時森美尷尬得說不出話，阿正與Elsie聽後笑得停不下來，揶揄他說：「未見過佢咁做節目㗎！」