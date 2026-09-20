專訪｜梁敏巧初入TVB試過8個月零工作：爸爸塞錢落我銀包

梁敏巧給觀眾一種甚麼都敢問、甚麼地方都敢去的印象，為《東張西望》追訪個案，她可以走進滿屋雜物、曱甴與木蝨的單位，也可以在鬧市追訪近四十五分鐘。今日的她果斷、硬淨，面對受訪者時甚少退縮，但這份膽量並非與生俱來。

她入行初期試過八個月沒有工作，做兒童節目後又突然被撤換，轉到《東張西望》不久更因旁白表現未如理想，被「雪藏」大半年。她說：「大家知我入過雪櫃，開頭唔肯用我，直到啲師姐無期，我先慢慢開始有機會，佢哋就開始知道原來我係乜都肯做。」

梁敏巧現在被稱為《東張》一姐，但曾經亦被雪藏，沒導演敢錄用她。（鍾冠全 攝影）

沙頭角成長獲父親寵如公主 考督察落選轉戰港姐

梁敏巧在沙頭角長大，家中有哥哥和弟弟，她是唯一的女兒，自小得到父親疼愛。她形容自己回家後幾乎不用做家務，只要告訴爸爸何時下班，對方便會計好車程，在她回到家時把熱騰騰的飯菜端上桌。爸爸不算擅長用說話表達感情，卻會每日致電一兩次，理由只是「想聽吓你把聲」。

正因為女兒一直被照顧得妥妥當當，爸爸最希望她找一份穩定工作，最好考政府工或加入紀律部隊，也不贊成她做需要拋頭露面的工作。梁敏巧曾投考督察，去到最後一輪面試才落選，之後繼續擔任港聞記者。做了約兩年，她因想轉換環境，聽到電視播放香港小姐招募宣傳，兩三日內便決定報名。爸爸明言反對，卻知道女兒性格硬頸，最終一邊說阻止不了她，一邊為她準備減肥健康餐和接送。

梁敏巧與父親感情非常好，梁父視女兒為公主，從小到大希望她打政府工，偏偏梁敏巧選擇一條最辛苦的路。（受訪者提供）

梁敏巧最初只把選美視為一次人生體驗，沒有想過加入娛樂圈。參選期間，她不懂望鏡、不懂擺姿勢，說話又會結巴。其他佳麗活動後獲記者分組訪問，她很多時只能獨自坐在一旁，看着別人被關注。第一次單獨受訪，記者便問她是否認同自己只是「陪跑」。本來已缺乏自信的她，首次正面承受外界評價，幾乎不懂處理，每次活動回家都會哭。

梁敏巧未加入《東張西望》前，曾經是《Think Big天地》主持。

簽約TVB陷入8個月零工作 父暗中塞錢救濟教琴糊口

選美結束後，TVB向梁敏巧提出簽約，她反而感到意外。她自覺整個比賽表現欠佳，本來打算另覓工作，但適逢疫情，市道低迷，加上朋友勸她難得得到機會，不妨給自己數年時間，於是決定一試。

合約簽了，工作卻沒有隨即出現。最初八個月，她幾乎沒有正式工作，只能靠教鋼琴維持收入，偶爾在劇集中擔任沒有對白的環境人物，或在大型節目做escort。她仍住在父親家中，衣食住行大多由爸爸照顧。教琴收入不多，爸爸知道女兒有骨氣，不願開口拿錢，便趁她不為意，偷偷把二千元或三千元放進銀包。「其實真係唔想要，但真係生活唔到落去，所以真係好感激爸爸。」

這筆錢解決了生活需要，卻令梁敏巧更加難受。她已投身社會工作，仍要由爸爸供養，一方面知道自己確實需要幫助，另一方面又不願接受，兩種情緒日日拉扯。她形容那段日子十分低落，自己不懂娛樂圈運作，也沒有相熟前輩可以請教，唯一可以做的，就是等。她不想再次陷入節衣縮食、要家人救濟的狀態，這份恐懼後來也成為她遇到工作轉變時，第一時間爭取出路的原因。

梁敏巧在港姐決賽表演反手彈鋼琴，想不到竟然成為「黑歷史」

一句開場白都要NG 開咪被鬧後反而突飛猛進

八個月後，梁敏巧獲安排加入兒童節目《Think Big天地》。機會來自高層在選港姐期間見過她短短一兩面，覺得她笑容不錯，於是轉介監製。對沒有幕前經驗的她來說，得到工作不等於立即勝任。她憶述初期連「Hello，歡迎收看《Think Big天地》」一句簡單開場白，也可能要NG數次；面對鏡頭時身體會閃縮，雙眼又自然避開鏡頭，導演耐心教導多次仍不見成效。

有一次，導演索性開咪在眾人面前直接責罵，質問她為何避鏡頭、為何說一句話也說不到。公開被罵當然不好受，梁敏巧卻沒有哭。她心想，愈被人看低，愈要做給對方看。這次刺激令她突然開竅，幕前表現明顯進步。她事後沒有怪責導演，反而感激對方在溫和方法無效後，找到能夠推動她前進的方式。

兒童節目在疫情下提供穩定月薪，梁敏巧終於可以應付自己的衣食住行，不再需要爸爸偷偷塞錢。爸爸口裏仍然嫌棄節目沒有人認識女兒，實際上卻成為忠實觀眾，甚至比她更熟悉公司同事和劇集角色。這種口硬心軟的支持，陪她走過入行後第一個難關。

梁敏巧調整心態後，不再有容貌焦慮。

節目改組無預警被炒魷 自薦轉戰《東張西望》

梁敏巧在《Think Big天地》工作近兩年，一切漸入佳境，卻在某個午飯時間突然收到通知。製作助理請她去見監製，對方平靜地表示節目將會轉型成《Hands Up》，主持陣容亦會更換。她當場愕然反問：「我被人炒魷魚呀？」此前沒有任何先兆，她亦從沒想過自己會突然失去這份穩定工作。

被人當場「炒魷」可能會即時意志消沉，但梁敏巧她立即問監製，還有沒有其他工作可以讓她嘗試，「我問監製有冇其他嘢可以畀我？我唔想再經歷頭八個月嗰種要節衣縮食、要問人借錢嗰段日子，我話我想試下《東張西望》」。對方後來替她聯絡《東張》監製，為她爭取面試機會。梁敏巧形容，把她撤換的監製同時也是她的恩人；若沒有這次引薦，觀眾未必會看見今日在《東張》前線採訪的她。

梁敏巧現在經常跟進有話題性的新聞。

讀錯藝人名字 旁白工作被雪藏大半年

轉到《東張西望》後，梁敏巧並沒有立即成為獨當一面的主持。她由較簡單、每日處理的突發新聞開始，既要把兒童節目的活潑聲線轉為較莊重語調，也要重新學習旁白和訪問技巧。一次錄製旁白時，她讀錯一名藝人的名字，加上懶音及咬字問題被幕後指出。監製把她叫入房責備，其後大半年不再讓她錄旁白，外景工作則照常進行。

工作量少了，看似輕鬆，她感受到的卻是能力被否定。她沒有把「雪藏」當成休息，反而每日大聲讀至少三篇港聞，練習人名、長職銜和句子停頓；又試過咬住木塞或橫咬一支筆讀稿，學習用氣發聲，甚至找言語治療師研究舌頭擺位。她給自己的要求很簡單：下一次再獲准錄音時，一定要讓人聽出明顯進步。

半年多後，公司突然叫她重新錄旁白，沒有解釋原因。她已經準備好，不願再因相同問題被否定。這種在沒有工作時預先操練的習慣，也逐漸改變同事對她的看法。

梁敏巧進入工作模式就無所畏懼，但原來私下最怕曱甴。

《東張》曾無人敢用梁敏巧

梁敏巧坦言，初到《東張》時沒有導演願意把大型專題交給她。旁白曾被雪藏，外景又未有突出表現，只有資深主持沒有檔期時，她才偶爾得到一兩個空缺。可是同事慢慢發現，交給她的工作，她大多願意做；環境再骯髒、採訪再辛苦，她也肯搏、肯捱。後來遇上具潛力的報料，她更會主動向編導自薦。

她本身非常害怕曱甴，在街上見到一隻也會跳起走避，但從沒讓同事知道，因為怕因此錯失工作機會。進入曱甴屋前，她會反覆告訴自己，那些只是「可愛的小動物」。遇上滿屋木蝨的單位，她穿緊身舊衣，完成拍攝後即時更換，甚至把衣物棄掉。這些選擇不是因為她沒有恐懼，而是她太清楚機會得來不易。

由八個月零工作、兒童節目被撤換，到旁白雪藏半年，梁敏巧的入行路並不是一條直線。她沒有把自己說成一開始便受到賞識的人，反而一次次承認當年的笨拙與脆弱。今日觀眾所見的「夠膽」主持，是她在被忽視、被責罵和被否定之後，仍然決定留下來的結果。她相信，只要默默把每件事做好，別人終究會看見，也會尊重。這句說話，或許正是她由「冇人肯用」走到前線位置的最好註腳。