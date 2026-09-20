專訪｜梁敏巧遭電視台高層當面叫整容 照鏡爆喊：點解我咁醜樣？

「如果你真係想入行，你要搞下隻眼；你塊面咁大，要打下嘢。」梁敏巧憶述，初入行時曾有一位在電視台內「有返咁上下power」、說話頗有份量的人，當面評論她的外貌。她沒有即時反駁，只是把對方的話收進心裏。那時的她不熟悉娛樂圈，又相信權威人士必然看得比自己準，於是由「對方覺得我要整」，慢慢變成「我一定係唔得，所以先要整」。

今日的梁敏巧可以平靜重提往事，甚至把傷害化為推動自己工作的力量，但當年的她曾經陷入嚴重容貌焦慮。她上網研究不同整容方法，逐一審視自己的眼、鼻和面形，望着鏡子愈看愈不順眼，看到一半突然哭起來，反覆問自己：「點解Maggie咁醜樣？點解我咁醜樣？」如果不是疫情令外遊受阻，她不諱言自己確實有可能去了韓國。

梁敏巧接受《香港01》專訪大談她的人生經歷。（鍾冠全 攝影）

港姐舞台第一次被問「係咪陪跑」

梁敏巧對外貌的懷疑，並不是在加入TVB後才突然出現。她由港聞記者轉去參選香港小姐，本來只想體驗過程，沒想過正式入行。沒有幕前訓練的她不懂望鏡、不懂擺姿勢，穿泳衣亮相時既怕醜又緊張，與其他佳麗相比，自覺落後一大截。

比賽亦讓她第一次直接感受到娛樂圈如何按受歡迎程度分配注意力。有些佳麗獲贊助商邀請拍攝，她從來不在名單上；活動結束後，其他佳麗身邊有記者訪問，她很多時獨自坐在旁邊，被當成透明。她人生第一次被記者單獨拉出來訪問，問題卻是：「人哋話你係陪跑，你同唔同意？」這句話對本來已不相信自己的她，猶如晴天霹靂。她只能勉強回答，自己的目標不是三甲，事後甚至不太記得說過甚麼。

梁敏巧為2019年港姐之一，同屆冠軍為黃嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲。

參選期間，她經常回家哭，不懂如何消化外界評價，也不喜歡那種時而被注意、時而完全沒有人看見的感覺。公司後來邀請她簽約，她反而覺得奇怪，因為她一直認為自己表現很差。這種自我懷疑沒有在入行後消失，反而在更直接的外貌批評下被進一步放大。

電視台高層勸整容

談到當面叫她改善外貌的人，梁敏巧沒有公開身份，她只說對方並非普通低層，確實有一定權力和份量。對方叫她處理眼睛，認為她面大，需要「打下嘢」。在一個重視鏡頭效果的行業裏，這些話或許被包裝成專業意見，但對一名剛入行、尚未建立自信的新人而言，分量遠超一句普通評語。

梁敏巧2019年參選港姐會見傳媒時，被媒體認出是港聞記者。（資料圖片中)

她當時既不知道應否接受，也不懂如何回應。當身邊不同人陸續對她的五官提供意見，她開始把鏡中的自己拆成一個個需要修正的部分：眼睛太小、鼻子太大、面形太闊。她在網上搜尋可以如何改變，做足資料搜集，認真考慮整容。問題不再是「我想不想變」，而是「如果想在這一行生存，我是不是必須變」。

這種焦慮最嚴重時，她單是望着鏡子也會哭。朋友未必知道情況已經去到崩潰邊緣。有一次，一位頗熟的朋友在電視上看到她的close-up，開玩笑說她面大、眼細，說者沒有惡意，她卻當場爆哭。她事後回想，承認當時情緒已經出現問題，整個心理狀態幾乎垮下來。

梁敏巧曾因被批評容貌令自信心盡失，後來通過看書自我療癒。

曾打算去韓國整容

梁敏巧沒有否認自己曾認真考慮整容，相關資料亦已研究過。最後令她停下來的重要原因，竟然是疫情。旅遊受限，計劃未能衝動地落實，她因此多了一段時間重新思考，也逐步調整心態。她直言，如果不是疫情，自己有機會已經去了韓國。

外在環境替她踩下煞車，真正令她轉念的，仍然是對「改到何時才足夠」的疑問。今日處理眼睛，明日可能有人叫她處理鼻子，後日又可能有人批評她的面形和嘴；即使換過一張臉，也總會有人認為不夠漂亮。倘若價值完全交由別人的審美決定，這場修改便不會有終點。

她於是把問題由外貌轉回能力：「因為你唔夠叻，所以人哋先將focus擺喺你個樣度。」這句話對自己同樣苛刻，卻令她找到可以掌握的方向。五官未必能令所有人滿意，但工作能力可以靠練習累積。既然有人說她不夠漂亮，她便希望做到不靠外貌，也有人喜歡她、記得她。

梁敏巧上年參加《女神配對計劃》雖然人氣急升，但亦收到更多的負評。

被稱為女神壓力爆煲 有容貌焦慮

後來梁敏巧憑《東張西望》逐漸入屋，又參加《女神配對計劃》，人氣上升。不過，她至今對「女神」兩個字仍有抗拒。稱號表面上是讚美，背後卻把外貌和身材的標準推到更高；對本來已缺乏外貌自信的人而言，「女神」不是保護，反而像一盞更強的射燈，讓每張截圖、每個角度都成為被評論的材料。

節目推出後，社交平台曾鋪天蓋地談論她的樣貌，一張素顏相尤其受到注意。她只想參與真人騷認識男生，卻發現焦點再次落在外貌。她坦言自己也是普通女生，看到批評當然會不開心。當時她不知可以找誰傾訴，幸好林盛斌（Bob）主動關心，提醒她不要把時間浪費在不喜歡她的人身上，應該多留意在風波中仍然站出來支持她的人。

這句話讓她很快調整焦點。她不再只看攻擊者說甚麼，而是看見仍然願意支持自己的人。她亦選擇正面面對素顏話題，沒有把照片藏起來，反而繼續分享美容和化妝內容。結果有美容院邀請她拍片和短劇，也收到相關廣告查詢。她由此更加相信，一件事最終走向負面還是正面，很多時取決於當事人如何回應。

梁敏巧加入《東張西望》前，曾經是兒童節目《Think Big天地》主持。

不反擊不等於沒有受傷

梁敏巧形容自己面對批評時，多數笑笑口帶過，很少公開反擊。這不代表她從未受傷。由港姐時期被問是否陪跑，到入行後被指眼細、鼻大、面闊，再到「女神」稱號引來更猛烈審視，她經歷過不開心、焦慮和心理崩潰。她只是逐漸明白，花時間與每一個負評爭辯，不能令自己前進。

她靠閱讀self-help書籍、記下每日值得感恩的事情，逼自己從負面處境中尋找可以學習的部分。她相信，得到想要的結果固然是收穫，得不到也至少換來經驗。與其停下來反覆問別人為何不喜歡自己，不如把精力用來進步。這套方法未必適合每一個人，也不能抹走言語曾造成的傷害，但對她而言，是把主導權從別人的評價中拿回來。

《東張西望》令梁敏巧人氣急升，令大家對她有深刻印象。

由被看不起到以行動換來尊重

外貌焦慮與工作處境，在梁敏巧身上從來不是兩條完全分開的線。初入行做環境人物時，她試過五分鐘內被草草完成髮型，也試過獲派不合心意的誇張服裝，卻因新人身份不敢出聲。後來她在《東張》一次又一次處理骯髒、辛苦的個案，再遇到同一位梳頭姐姐，對方的態度已經完全不同，不但主動招呼她坐下，更稱讚她在四十多度高溫下，仍願意坐在骯髒椅子上與伯伯訪談，之後用心替她整理髮型。

她從這些細節體會到，尊重未必會在第一日出現，但持續做好工作，別人終究會看到。她不再把「被看見」完全寄託於一張符合標準的臉，而是希望別人記得她願意走進甚麼現場、問過甚麼問題，以及在被否定後如何繼續工作。

梁敏巧寄語曾被質疑外貌的女生，不必讓自信只來自樣貌，她說：「其實一個人靚唔靚係整體，唔係淨係靠你個樣。如果你淨係靠你個樣，好快就會冇，只要你嘅底蘊、你嘅內涵夠，其實你已經好靚，你要相信自己係獨一無二，你要相信你自己，淨係因為你，你已經係值得人鍾意。以及我覺得如果唔被尊重或者畀人睇唔見，你要同自己講，我會堅信而家呢個目標係啱，人哋嘅意見你要接受，但係你要識得分對錯。我覺得只要堅定咁堅持，向住一個目標向前行，信自己。我覺得你會慢慢畀人睇到㗎喇。