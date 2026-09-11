陳柏宇當年街頭遇同期新人被爆粗問候　同小肥曾在頒獎禮上生恩怨

新城廣播35周年推出期間限定節目《新城任務35》，由新城限定DJ陳柏宇（Jason）主持，邀請多年好友小肥（徐智勇）任嘉賓。兩人互爆樂壇黑暗史，又原來兩人曾在2007年的頒獎禮上間接發生恩怨。

陳柏宇主動邀小肥合資開Cafe。(公關提供)

陳柏宇曾笑稱小肥是自己見過做最多運動的「肥佬」，更直言：「你做運動嘅Energy Level，係PDHD先可以做到。」小肥聽後反思為何自己瘦不下來，後來找到運動配合飲食的減肥方法，減少澱粉及糖分，乖乖戒口才見效。陳柏宇當年曾為自己訂下「如果三年後仍然維持唔到生計就唔做」，他問小肥：「你有冇試過跌入一個位度，覺得點解人哋有我冇？」小肥慶幸自己出道不久便有歌曲獲獎，令來自澳門的他感到衣錦還鄉有所交代。但當年有DJ竟為此寫文替陳柏宇不值，小肥直言感覺好奇怪，好像被指責搶了陳柏宇的獎。

陳柏宇與小肥同期出道，兩人非常老友。(公關提供)

陳柏宇坦言，除歌手工作外，亦想探索其他可能性，甚至考慮開設咖啡店，並即場邀請小肥合夥經營，更安排好各自負責現場表演，笑言可以「自肥」。他更爆料，一次在街上偶遇同期新人，對方竟對他說了四字粗口；他當時不明對方動機是否說笑，後來該新人因太多負面新聞離開娛圈，事件便不了了之。

陳柏宇為節目《新城任務35》擔任限定DJ主持。(公關提供)

兩人又大爆當年BBQ時，一班樂壇新人中有歌手面對的公司限制，包括工作量很大卻得不到收入，以及被規定晚上12時前必須回家。小肥直言想像不到這些情況曾經在香港發生。陳柏宇透露這間公司目前仍在，但已沒有了管理歌手的部門，兩人又細數當日有出席的歌手朋友，包括林威辰、王友良、鍾舒漫、江若琳、蕭潤邦、裕美及周柏豪等。

陳柏宇與小肥同期出道，兩人非常老友。(公關提供)

兩人談到粉絲文化，小肥說：「我唔會太理啲投資性粉絲。」陳柏宇則認為歌迷不必為支持偶像而花費過多，尤其不需要送大量禮物；自己家中空間有限，鎖匙扣收得太多，最終只能丟掉。他反而鼓勵歌迷親手寫信或繪畫，認為這些較容易保存，也更具紀念價值。小肥則表示，最擔心歌迷因追星而影響正常生活，希望大家在支持偶像之餘，也能照顧自己。節目尾聲，小肥更笑問陳柏宇：「我可以Join你 Fan Club嗎？」