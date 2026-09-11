女神配對計劃2｜俞可程10日瘦12吋 冷氣技工Oscar：係我喜歡類型

日前首播的無綫《女神配對計劃2》中，其中一位「求愛勇者」、26歲冷氣技工方智弘（Oscar）憑混血高顏值即成網民熱話，原來Oscar另一身份是歌手，曾參加《全民造星V》，是男子組合OneUp成員。Oscar受訪時說節目出街後，已收到至少700個私訊稱約他洗冷氣，問到喜歡節目中哪一位女神，他秒回：「可程姐姐！因為我本身係喜歡『姐姐』，佢係中我嘅『姐姐』type！」

Oscar冧爆的「可程姐姐」是28歲的「東張女神」俞可程（Kanis），而未正式和其他女神「爭仔」的Kanis已先拔頭籌，獲最高質的「求愛勇者」Oscar公開喊愛垂青，明顯已「爭仔」成功，而她也不枉一早啟動瘦身計劃，10日內減了超過12吋！

《女神配對計劃2》令冷氣技工Oscar人氣急升

入行短短兩年的Kanis憑《東張西望》人氣升，早前更獲首個演藝大奬，在Dr.Angel唐安麒與韓國合作的《ACE FACE OF HONG KONG AWARDS韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》中奪得「最耀眼新晉主持」。頒獎禮當日，Kanis明顯清減，說因《女神2》有泳衣環節，所以積極「做機」接受瘦身療程及改變飲食方法。

Kanis瘦身的確有成效，有網民在threads爆料指巧遇她，更稱她以前「大隻」，現在判若兩人：「咩日子？行行吓見到東張女神！睇電視嗰個配對節目話，個靚仔冷氣技工Oscar鍾意佢，唔知堅定流，俞可程真人都幾索，腿又長腰又幼，以前睇相佢好大隻」。以「短裙仔」look出巡的Kanis，緊身TEE包裹下身材「凸」出，腰枝比前纖幼外，一雙修長美腿更是焦點。

近日有不少市民稱在高壓傳銷下被迫購買高額美容產品和療程， Kanis接受電話訪問時，說選擇瘦身美容店要識揀之餘，更難掩興奮的分享收身成果：「我去嗰間健康瘦身中心係老字號，出名係『唔劈客唔呃人』，所以我好放心之餘，去做機真係好有效果！透過『做機』同埋依住『宇宙飲食法』，估唔到減肥都可以食得飽，10日內全身已減咗超過12吋！肚仔減咗超過2吋，就連大脾都減咗超過1吋，減咗超過4磅，10日咋，amazing！我會再努力要再fit！」

Kanis續說：「我覺得因為之前成日去做GYM，愈做愈多肌肉，所以『實的的』，所以啲腰、肚同腿，以前點減都減唔到，令我好困擾，做運動係好嘅，但對於一啲鬼鼠肉脂肪，做機真係很有幫助『做機』即係做「增肌減脂」「溶脂燃脂」嗰類療程之後，令我最大驚喜，係肚仔同大脾位瘦得勁明顯。暫時我做咗幾次，但做咗頭兩次之後，好多人已經話我個肚瘦咗，大脾都幼咗，仲要係firm，好似之前啲肉冇出現過咁，估唔到局部減肥係咁work，以前係減極都減唔到。剛剛度埋肚仔同hip位，真係瘦咗勁多！所以我真係好開心，平時開工好忙，但『做機』同埋跟足『宇宙飲食』，可以咁見效，仲要係『有啖好食』唔使捱餓！」

Kanis認為只要按「宇宙飲食」的7分蔬果加3分肉或澱粉這飲食方法，可以吃得飽外，更覺得體質比前更好，故不會再信只有節食才可減肥這說法。到底她能否與Oscar撻着，要看兩人怎出招，拭目以待。