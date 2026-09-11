何雁詩為罕病兒子舉家移居溫哥華　屢傳婚變談感情現況

何雁詩與鄭俊弘婚後育有4歲、患有罕見病「天使綜合症」的兒子鄭讚廷（Asher）。為了讓愛兒有更好的成長環境，何雁詩日前出席活動時證實，兒子現時已經移居加拿大溫哥華生活，而她亦親自解畫早前惹來婚變揣測的「小三風波」言論。

何雁詩透露已舉家移居溫哥華。（IG@honganc）

何雁詩透露已舉家移居溫哥華。（IG@honganc）

兒子好適應溫哥華生活。（IG@honganc）

捱貴機票兩地走 嘆工作安排頭痛

為幫助患病兒子改善發展問題，何雁詩與鄭俊弘早前曾帶Asher遠赴美國接受密集治療。近日何雁詩透露，兒子現已定居溫哥華，兩夫妻需重新分配時間，輪流往返香港及加拿大照顧愛兒。她表示自己現時每隔一至兩個月便會飛往當地陪伴兒子兩至三星期，並大讚溫哥華生活空間寬敞、氣候舒適，早前更陪兒子看花及向日葵，認為當地環境與豐富的親子活動對兒子成長有莫大幫助。

不過她亦坦言，長期兩地飛導致開支大增，工作安排上亦更為頭痛，但慶幸生活仍有選擇，堅持將家庭及兒子排在首位。她指夫妻間在湊仔上極具默契，日常會透過群組保持緊密聯絡。

兩夫妻有工作先返香港。（IG@honganc）

一家三口。（IG@honganc）

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親解小三風波言論 澄清婚姻關係穩定

至於早前在節目中被重提當年介入男方感情的「小三風波」，何雁詩直言「若知悉對方所有感情狀況便不會一起」，這番話隨即引發網民對二人婚姻生變的猜測。對此，何雁詩親身作出澄清，坦言當時是在未準備好的情況下作答，只因害怕拒絕回應主持提問會顯得不禮貌，她強調與老公鄭俊弘的感情完全沒受影響，直指現時婚姻狀態非常穩定。

鄭俊弘與何雁詩於2020年結婚，當年被指做第三者。（IG@honganc）

何雁詩指夫妻感情冇問題。（IG@honganc）