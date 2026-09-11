鍾麗淇驚傳入ICU後突發聲明　認人生艱難時期：懇請大家給予空間

前TVB花旦鍾麗淇（Margaret）一直給人堅強樂觀的印象，悉心照顧患有罕見基因病的大女。不過，今日（11日）驚傳鍾麗淇入ICU，其後她在社交平台上載一封聲明，透露自己正經歷人生一段「艱難時期」，並坦承健康出現狀況，急需空間休養！

鍾麗淇在ig發中英文聲明，承認現處於人生艱難時期。（IG：@yogachung）

鍾麗淇懇請大家給予空間。（IG：@yogachung）

鍾麗淇望大家對其健康不要有太多揣測。（IG：@yogachung）

突發聲明惹關注 感謝各界慰問

Margaret在聲明開首，首先向大眾表達由衷的感激：「首先，我衷心感謝在我人生這段艱難時期，給予過我幫忙、關心和祝福的每一位。這份感激實在難以言喻。」

承認健康出狀況 懇求尊重私隱

身為公眾人物，Margaret明白外界自然會對她的身體狀況感到關心，但她鄭重地懇求傳媒及大眾給予空間。她坦言：「我明白，作為公眾人物，外界對我的情況可能會特別關注，我亦由衷感激。然而，我懇請傳媒、公眾，以及一直支持我的朋友，在此期間尊重我和我家人的私隱。

以家庭與健康為首 盼獲大眾體諒

在聲明尾聲，Margaret再次向所有曾傳送訊息、為她祈禱及關心她們一家的朋友致謝：「我亦懇請大家，不要對我的健康或病情作任何揣測，並給予我們空間，讓我們可以用自己的方式處理。目前，我需要專注自身的健康及好好陪伴家人和愛我的人。真的很感謝每一位曾主動慰問、發短訊、為我禱告、及默默把我和家人放在心上的人，你們的愛和關心，我全部都收到了。再次感謝你們的理解、體諒與尊重。」

鍾麗淇早前現身被指嘴有點歪。！（IG/@janetchowkawai）