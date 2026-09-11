關嘉敏讚李芷晴緋聞男友Ricky細心　睇好《女神2》郭珮文最快拍拖

關嘉敏昨日（10日）擔任長者慈善歌唱比賽活動嘉賓，上台表演唱《夢伴》氹老友記，近日同為《女神配對計劃》女神的李芷晴，被傳與「甜品界王嘉爾」拍拖，關嘉敏就指自己未知是否屬實，不過在朋友聚會中見過對方，大讚他是個細心的好男仔，所以若果二人真的拍拖，她會祝福。講到新一季《女神配對計劃2》，觀眾覺得參賽男士普遍高級，但Carmen今屆卻不能落場，她未會感到可惜，認為能幫眼都開心，並估計郭珮文（Juliana）最快出Pool！

關嘉敏昨日（10日）擔任長者慈善歌唱比賽活動嘉賓，上台表演唱《夢伴》氹老友記。（鄧穎琪攝）

Carmen自爆有叫父親參加今次歌唱比賽，透露對方常常在家唱《青藏高原》，但五音不全。（鄧穎琪攝）

上屆《女神配對計劃》中，李芷晴未有著落，但近日就有傳她暗撻，有「甜品界王嘉爾」之稱的西班牙蛋糕品牌總廚黃達文Ricky Wong，並結伴睇show。Carmen大讚Ricky：「我都覺得個男仔幾好，不過我唔知佢哋係咪一齊，亦唔知係咪曖昧緊，大家都要俾啲空間佢。但係我係見過個男仔真人，幾靚仔真係，唔錯，如果係真嘅我都祝福，如果唔係真嘅，我都希望可以祝福佢哋。」她透露在梁敏巧生日會上見過對方，認為小細節中能看到他的細心之處：「佢會好take care身邊嘅人，即使男定女，『啊，佢要紙巾呀。』呢度又拎嗰度又拎，佢會夾嘢俾人，我哋唔係好熟佢都會好主動去做，所以我覺得李芷晴都係筍盤，你都可以考慮吓，我好似企咗喺男仔嗰邊添，唔係，其實我都係企喺你度嘅，Step（李芷晴），我覺得都可以了解吓，唔錯㗎！」

李芷晴被曝撻上西班牙蛋糕品牌總廚的黃達文。（IG@step_bystep）

「甜品男神」黃達文被封翻版王嘉爾（IG@rickywongpastry）

之前兩人就同場睇黃淑蔓演唱。（IG截圖）

Carmen雖然不知道李芷晴是否與Ricky拍拖，但大讚對方細心：「佢會好take care身邊嘅人，即使男定女，『啊，佢要紙巾呀。』呢度又拎嗰度又拎，佢會夾嘢俾人，我哋唔係好熟佢都會好主動去做，所以我覺得李芷晴都係筍盤，你都可以考慮吓！」（鄧穎琪攝）

李芷晴疑似出Pool成功，但Carmen目前仍然單身，講到外界認為今屆參賽者比上屆高質，不過關嘉敏卻無緣落場，會否感到可惜，她說：「唔可惜呀！我覺得咁樣落場都幾開心，可以幫大家去揀男朋友，或者第時嘅老公，係要經過我哋呢一步，我覺得我好大嘅作用。」不過她直言自己眼光較為獨特，但幸好林盛斌（Bob）、江美儀幫手，筍盤一定走唔甩。至於覺得今次哪位女神最快出Pool，Carmen睇好郭珮文（Juliana）及陳若思（Amber）：「我開頭自己睇海選名單都好多人揀佢（Juliana），第二個係Amber。我覺得Julianna雖然佢唔係好出聲，但係你同佢熟咗，有安全感，佢就會好多嘢講，所以我覺得你打開咗佢呢度就已經成功咗一大半；Amber就本身平時古靈精怪，佢自己拍好多片，好outgoing，我覺得呢啲都係幾吸引男性。」

講到外界認為今屆參賽者比上屆高質，不過關嘉敏卻無緣落場，會否感到可惜，她說：「唔可惜呀！我覺得咁樣落場都幾開心，可以幫大家去揀男朋友，或者第時嘅老公，係要經過我哋呢一步，我覺得我好大嘅作用。」（鄧穎琪攝）

Carmen睇好郭珮文會是今季五位女神中最快出Pool的一位。（資料圖片）

Carmen：「我開頭自己睇海選名單都好多人揀佢（Juliana），第二個係Amber。我覺得Juliana雖然佢唔係好出聲，但係你同佢熟咗，有安全感，佢就會好多嘢講，所以我覺得你打開咗佢呢度就已經成功咗一大半。」