麥子樂靠搬貨等多份雜工糊口　認影視寒冬冇戲拍：自己搵方法過活

香港影視寒冬持續，不少演員為維生及堅持演戲夢想，紛紛找散工幫補。繼電影《點五步》男主角林耀聲日前透露獲吳浩康介紹到地盤工作、化身「職安真漢子」自力更生後，現年46歲的麥子樂亦在社交平台發文，坦承近年幕前工作大減，靠做Sales、酒吧、搬貨、擔擔抬抬等各類雜工維持生計，他坦言深明演員行業就是這樣：「有得拍就拍，冇得拍就自己搵其他方法過活。」因此唯有馬死落地行頂硬上！

（IG@boysquare）

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穿工作褲滿身塵土 坦言要找方法過活：馬死落地行

麥子樂日前在社交平台上載一張穿著佈滿污漬的工作褲及安全鞋的照片，並發文：「最近工作少，演員呢行就係咁，有得拍就拍，冇得拍就自己搵其他方法過活。呢段時間乜嘢都做過，sales，酒吧，搬貨，擔擔抬抬，身體已經同自己講你唔細喇，生活始終要過，馬死落地行」帖文曝光後，不少圈中好友及網民紛紛留言打氣及鼓勵：「唔係偷唔係搶，完全冇問題」、「好佩服你追求演員理想的心。戲劇源自生活，就當依d經歷成為演戲的養分」、「加油，你演戲好好睇，香港做演員唔易，期望係大銀幕同電視再見到你演出」。

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入行24年深感演員被動 近年積極參與幕後：希望寒冬快過去

由TVB及HKTV等電視台轉投電影圈的麥子樂，近年作品確實不多，但他曾表示2022年於亞洲心動娛樂（AMM）播出的劇集《逐流時代》是自己最滿意的演出之一，而他最近期播出的劇集作品，則為2026年優酷、寰亞合拍的《重案解密》以及澳廣視的《無名的愛》。入行25年的他去年受訪時曾透露，深感演員這份工作太過被動，因此近年亦積極嘗試擔任導演及參與幕後製作，甚至拍短片尋求突破。面對演藝圈的低潮期，他當時直言：「希望這個寒冬期快些過去，最重要是在這行留下來的人不要放棄。」

麥明詩在《逐流時代》中周旋於麥子樂與黃德斌之間。（視覺中國）

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