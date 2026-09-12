「古稀女神」不受年紀束縛　穿低胸碎花裙騷身材網民讚：還沒皺皮

謝雪心（心姐）原名孔令馥，是孔子第七十六代後人。入行後，仙姐為她改名謝雪心，是感謝白雪仙栽培的心。心姐現年屆74歲，但一向保養得宜，無論是氣質還是外貌都不減當年。早前她與一班《宮心計2深宮計》的舊拍檔重聚，就被網民大讚「時間對佢哋特別寬容」，完全看不出歲月痕跡。近日心姐更緊貼潮流拍抖音片大談人生哲理，不過其低胸花裙造型卻引來兩極評價！

謝雪心穿低胸裝拍片。（抖音@謝雪心）

身材出眾。（抖音@謝雪心）

心姐拍抖音談年紀：不要被年紀束縛

心姐在抖音片中分享自己對年齡的看法，她語氣溫柔地說：「年紀從來都不是束縛你的枷鎖，只要你心裡面還有一團火，你還要好熱愛這一團火。那麼無論你是30歲還是60歲，都可以活得充實，有聲有色。」這番「年歲不為桎梏，熱愛永伴前行」的言論，展現出她優雅從容的生活態度。

完全不被年紀束縛。（抖音@謝雪心）

被網民激讚。（抖音@謝雪心）

心姐已達古稀之年。（抖音@謝雪心）

四人2017年與2026年的合照對比。（ig@pinkycheung930）

74歲謝雪心狀態大勇、貴氣爆燈。（ig@pinkycheung930）

74歲穿低V碎花裙 網民評價兩極

不過，最令網民注目的，是心姐在片中的打扮！74歲的她罕有穿上一襲淡綠色的低V碎花連身裙，外搭白色通花薄外套，更不經意地展現出豐滿的驕人身材，雖然有頸鏈遮住胸口，但仍清晰見到深長事業線，保養得極之好！

片段一出，大批網民紛紛留言激讚心姐的狀態：「心姐，身材真好！」、「寶刀未老」、「靚哦，還沒皺皮」、「心姐好有實力啊」。不過，亦有部分網民對她的低胸打扮有微言，認為「衣着要適合自己的年紀」，似乎覺得心姐的造型過於性感。其實無論穿著甚麼，最重要是心境年輕，相信心姐一於少理，繼續優雅地做自己！

馬步好穩。（抖音@謝雪心）