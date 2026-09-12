何超欣清華碩士畢業留校任研究員　教師節曬合照打扮低調樸實

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年於清華大學碩士畢業後選擇留校，投身可持續發展教育事業，近年更獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。日前（10日）適逢教師節，何超欣在社交平台曬出近照，並寫道：「教師節快樂！致敬每一位辛勤耕耘的教育工作者。」

慶祝生日！（小紅書圖片）

慶祝生日！（小紅書圖片）

何超欣出席哥哥何猷君同奚夢瑤的婚禮。（小紅書圖片）

溫馨。（小紅書圖片）

Royal Ascot。（小紅書圖片）

身穿低胸刺繡連身裙的何超欣，拎着價值約20萬港元的Hermès Mini Kelly手袋。（小紅書圖片）

Deep V長裙。（小紅書圖片）

何超欣畢業後留校 現任清華大學氣候變化與可持續發展研究院研究員

相中所見，何超欣與一班同事在清華大學氣候變化與可持續發展研究院影大合照，眾人各手抱一紥鮮花，當中一身白色造型的何超欣，打扮低調樸實，毫無豪門千金架子！據知清華大學氣候變化與可持續發展研究院成立於2017年10月，由中國氣候變化事務特使解振華擔任首任院長，致力於打造跨學科學術研究、政策交流與人才培養的國際化高端智庫平台，而何超欣在2022年於清華大學畢業後，選擇留校任職，現任清華大學氣候變化與可持續發展研究院研究員。

何超欣與一班同事在清華大學氣候變化與可持續發展研究院影大合照。（微博@何超欣Alice）

打扮低調樸實。（微博@何超欣Alice）

收花。（微博@何超欣Alice）

叻女！（微博@何超欣Alice）

叻女！（影片截圖）

到貴州茅台集團進行參訪交流。（微博@何超欣Alice）

到工地視察。（微博@何超欣Alice）

何超欣擁美國名校雙學位兼清華碩士 現任山東省政協委員

何超欣曾就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，隨團隊到世界各地參與研討會，除了當選北京市青聯委員之外，還是山東省政協委員，今年4月她就出席清華大學蘇世民書院十周年典禮，與一班校友開心重聚！

何超欣同媽媽梁安琪。（微博@何超欣Alice）

何超欣到貴州身穿當地民族服飾。（影片截圖）

才貌兼備！（微博@何超欣Alice）

講座。（微博@何超欣Alice）

才貌兼備！（微博@何超欣Alice）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

當選北京市青聯委員。（微博@何超欣Alice）

山東省政協委員。（小紅書圖片）