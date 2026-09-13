張德蘭專訪｜與肥姐等組「四朵金花」　揭當年於TVB木人巷被發掘

張德蘭的名字，早與香港流行樂壇的黃金時代畫上等號。從童星起步，到經歷風靡全城的「四朵金花」時期，再到轉型為獨當一面的合約歌手，她的演藝生涯，由童年3歲便開始。



獲蔡和平賞識加盟《歡樂今宵》

德蘭姐的歌唱天賦，早在荔園時期便已展露無遺。當年她在荔園除了跳舞，也開始接觸唱歌。「嗰陣時有啲班主同我媽媽講，話佢都可以唱下歌，又介紹老師畀我去學。」德蘭姐笑著回憶。她第一首學會的歌是《高山青》，由一位在歌壇唱歌的姐姐親自教授。學會後，那位姐姐讓她在歌壇試唱，結果大獲好評。

德蘭姐的歌唱天賦，早在荔園時期便已展露無遺。（節目截圖）

隨著曲目累積到十多二十首，樂壇的班主便提議她：「反正你都喺荔園表演，不如你喺嗰個劇場跳完舞之後，你就過嚟我哋呢個樂壇嗰度唱。」 當時荔園的樂壇靠近門口，免費開放，吸引了大量剛入園的遊客駐足聆聽，這也為她累積了最初的群眾基礎。

沒過多久，隨著香港電視業的興起，《歡樂今宵》劇組需要尋找一位童星參與趣劇演出，於是他們來到荔園發掘人才。駐唱了一段時間後，年僅十歲的張德蘭，正式獲得蔡和平先生的邀請，以童星身份加盟《歡樂今宵》，從此開啟了她在螢光幕前的光輝歲月。

張德蘭加入《歡樂今宵》並組成「四朵金花」。

「四朵金花」的誕生

提起張德蘭，許多人的第一反應必然是《歡樂今宵》中的經典組合「四朵金花」。這個由肥姐（沈殿霞）、Lisa姐（汪明荃）、明明姐（王愛明）與張德蘭組成的女子組合，其誕生過程竟是源於一次後台的即興唱歌。

德蘭姐描述了當年的電視台生態，當時《歡樂今宵》的藝員每天早上11點回到公司拿劇本、對稿，吃過飯後化妝，通常下午4點左右進廠綵排。在最大的錄影廠外，有兩張長型的木椅相對而放，被藝人們稱為「木人巷」。為了不吵到正在錄影的同事，藝人們習慣在那裏靜靜等候並聊天。

無心插柳下變成「四朵金花」。（節目截圖）

「有一日，肥姐、Lisa姐、明明姐同我，我哋嗰個年代好流行彈結他，所以有一本好厚嘅《Sing Along》歌書。我哋無嘢做，又未到我哋入廠，我哋就會揭嗰啲咁厚嘅歌書，揭一頁又唱下，識唱我哋就唱下。」德蘭姐回憶道。就在她們合唱英文歌《Chirpy Chirpy Cheep Cheep》時，當晚負責的導演李志中先生剛好經過「木人巷」。他靈機一動，向她們提議下星期在節目中正式合唱這首英文歌。

起初，四人以為導演只是開玩笑，但肥姐隨即展現出統籌大局的霸氣。「肥姐就話：『嗯，係咪真㗎？如果係真，你要整衫畀我哋喎。因為想像下，高矮肥瘦，咩都有，如果我哋冇一套制服，係好唔靚嘅。』」德蘭姐模仿著肥姐當年的語氣說道。結果導演一口答應，讓她們自己設計款式並去服裝間量身。

「四朵金花」當年人氣極高。（網上圖片）

16歲闖澳門夜總會

除了在無綫的經歷，德蘭姐亦講到自己年青時的登台事跡。大約在15、16歲時，張德蘭與電視台轉了合約，正式由藝員轉型為合約歌手。「變咗你一唔喺藝員嗰個行列嘅話，你一個歌手，無理由又叫你做番四朵金花。」 隨後，她開始為《陸小鳳》、《網中人》等熱門劇集演唱插曲與主題曲，並憑藉另一輯《陸小鳳》的插曲《願君心記取》，在第一屆香港電台「十大中文金曲」中勇奪殊榮。

《陸小鳳》的插曲《願君心記取》當年好紅。（網上圖片）

隨著知名度大增，她開始獲得大量外地登台的機會，足跡遍布星馬、印尼等地。其中，16歲初次到澳門登台的經歷，至今讓她印象深刻。

當時她受邀到澳門著名的愛都酒店地下的夜總會演唱。那個年代的出埠表演與現在不同，通常一去就是兩三個月的長駐演出。主辦方為她安排了位於山頂、每年澳門賽車都會經過的優質宿舍。由於夜總會環境較為複雜，主辦方極為體恤這位未成年的小妹妹，特別聘請了一位高大威猛的「保鏢叔叔」來保護她。

「嗰個夜總會又好好，佢好擔心我十六歲呢個年紀，佢搵咗個保鏢叔叔，每晚保鏢叔叔會嚟接我，然後去到嗰個夜總會做表演，演出完保鏢叔叔就會送我返去。」德蘭姐回憶起這段如電影情節般的經歷時，依然覺得新奇。

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