哥哥張國榮70歲誕辰 摯愛唐鶴德曬舊照深情悼念：我們都沒有忘記
撰文：程嵐風
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今日（9月12日）是永遠的巨星「哥哥」張國榮的70歲誕辰。哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）一如以往，於社交平台上載了一張哥哥生前慶生的珍貴舊照，用最情深的方式懷緬故人，證明這份跨越生死的愛意從未磨滅。
唐唐深情發文：我們都沒有忘記
從唐唐在ig分享的照片可見，當年穿上貼身T恤的哥哥正低頭專心吹熄士多啤梨蛋糕上的蠟燭，畫面平靜而溫馨。唐唐在帖文中深情寫道：「我們都沒有忘記 My Dearest Happy Birthday 70🎂🌹😘😘 」，字裡行間流露出對哥哥無盡的思念。哥哥與唐唐一生相伴走過20年的黃金歲月，即使如今兩人已陰陽兩隔足足23年，但唐唐的愛意卻從未改變。每逢哥哥的生忌、死忌以至聖誕節前夕等重要日子，唐唐都會在個人社交平台分享合照悼念，這份專一與長情令無數網民為之動容。
全城依然為你鍾情 4大活動紀念傳奇
哥哥雖然已離開大家多年，但他的巨星風采與經典作品一直長存在大眾心中。適逢今年是張國榮的70歲誕辰，為了讓一眾「哥迷」能夠再次感受他的舞台魅力與藝術成就，坊間特別籌辦多項紀念企劃，當中包含了4項大型紀念演出及展覽活動。大眾除了可以在網上與唐唐一同留言祝哥哥生日快樂外，亦能親身參與這些精心籌備的活動，透過影像、音樂與珍貴展品，再一次重溫這位香港不朽傳奇的絕代芳華。
1. HKDI「風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展」
日期：2026年9月11日至11月15日
地點：香港新界將軍澳景嶺路 3 號
2. 「 #繼續寵愛 ・張國榮 70 誕辰・紀念展」
日期：2026年9月9日 至 2027年5月10日
地點：香港文化博物館一樓專題展覽館五
3. 張國榮七十歲誕辰紀念夜 燭光音樂會
日期：2026年9月12及19日
地點：香港大學堂
4. Gentle Pause 爵士映畫: 《The Films of Leslie Cheung》
日期：2026年9月5日及26日
地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會