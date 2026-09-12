哥哥張國榮70歲誕辰　摯愛唐鶴德曬舊照深情悼念：我們都沒有忘記

今日（9月12日）是永遠的巨星「哥哥」張國榮的70歲誕辰。哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）一如以往，於社交平台上載了一張哥哥生前慶生的珍貴舊照，用最情深的方式懷緬故人，證明這份跨越生死的愛意從未磨滅。

今日是哥哥張國榮70歲誕辰。（IG@dhttong）

唐唐深情發文：我們都沒有忘記

從唐唐在ig分享的照片可見，當年穿上貼身T恤的哥哥正低頭專心吹熄士多啤梨蛋糕上的蠟燭，畫面平靜而溫馨。唐唐在帖文中深情寫道：「我們都沒有忘記 My Dearest Happy Birthday 70🎂🌹😘😘 」，字裡行間流露出對哥哥無盡的思念。哥哥與唐唐一生相伴走過20年的黃金歲月，即使如今兩人已陰陽兩隔足足23年，但唐唐的愛意卻從未改變。每逢哥哥的生忌、死忌以至聖誕節前夕等重要日子，唐唐都會在個人社交平台分享合照悼念，這份專一與長情令無數網民為之動容。

哥哥張國榮逝世17周年當天，唐鶴德上傳了一張二人共用一把雨傘的合照並發文緬懷：「17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裏時刻都想念着我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣，希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情。」（IG@dhttong）

哥哥張國榮曾在一次電台訪問中談及跟唐鶴德（唐唐）一見鐘情的瞬間：「他的側面美極了，不曉得另一面是否一樣美？」（IG@dhttong）

哥哥其後在不少公開節目上，大方地談及愛人唐鶴德的好，從不避忌外人的目光。（YouTube@TVB USA Official）

唐唐情深留言引發不少網民共鳴。（IG@dhttong）

全城依然為你鍾情 4大活動紀念傳奇

哥哥雖然已離開大家多年，但他的巨星風采與經典作品一直長存在大眾心中。適逢今年是張國榮的70歲誕辰，為了讓一眾「哥迷」能夠再次感受他的舞台魅力與藝術成就，坊間特別籌辦多項紀念企劃，當中包含了4項大型紀念演出及展覽活動。大眾除了可以在網上與唐唐一同留言祝哥哥生日快樂外，亦能親身參與這些精心籌備的活動，透過影像、音樂與珍貴展品，再一次重溫這位香港不朽傳奇的絕代芳華。

1. HKDI「風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展」

日期：2026年9月11日至11月15日

地點：香港新界將軍澳景嶺路 3 號

2. 「 #繼續寵愛 ・張國榮 70 誕辰・紀念展」

日期：2026年9月9日 至 2027年5月10日

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館五

（梁嘉欣攝）

3. 張國榮七十歲誕辰紀念夜 燭光音樂會

日期：2026年9月12及19日

地點：香港大學堂

4. Gentle Pause 爵士映畫: 《The Films of Leslie Cheung》

日期：2026年9月5日及26日

地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會