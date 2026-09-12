張國榮70歲冥誕唐鶴德貼珍藏照　梁朝偉以《阿飛正傳》合照悼念

今日（12日）是永遠的巨星「哥哥」張國榮的70歲誕辰，全球歌影迷紛紛發文悼念。哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）一如以往深情發文，而曾與哥哥合作無間的影帝梁朝偉亦罕有曬出極具歷史價值珍貴合照，一同懷緬這位不朽傳奇。

今日是哥哥張國榮70歲誕辰。（IG@dhttong）

唐唐深情發文：我們都沒有忘記

從唐唐在ig分享的照片可見，當年穿上貼身T恤的哥哥正低頭專心吹熄士多啤梨蛋糕上的蠟燭，畫面平靜而溫馨。唐唐在帖文中深情寫道：「我們都沒有忘記 My Dearest Happy Birthday 70🎂🌹😘😘 」，字裡行間流露出對哥哥無盡的思念。哥哥與唐唐一生相伴走過20年的黃金歲月，即使如今兩人已陰陽兩隔足足23年，但唐唐的愛意卻從未改變。每逢哥哥的生忌、死忌以至聖誕節前夕等重要日子，唐唐都會在個人社交平台分享合照悼念，這份專一與長情令無數網民為之動容。

哥哥張國榮逝世17周年當天，唐鶴德上傳了一張二人共用一把雨傘的合照並發文緬懷：「17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裏時刻都想念着我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣，希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情。」（IG@dhttong）

哥哥張國榮曾在一次電台訪問中談及跟唐鶴德（唐唐）一見鐘情的瞬間：「他的側面美極了，不曉得另一面是否一樣美？」（IG@dhttong）

哥哥其後在不少公開節目上，大方地談及愛人唐鶴德的好，從不避忌外人的目光。（YouTube@TVB USA Official）

唐唐情深留言引發不少網民共鳴。（IG@dhttong）

梁朝偉曬古董級合照 重溫絕代芳華

除了唐唐，曾與哥哥合作多部電影的梁朝偉，亦於今早在社交平台分享了一張被網民譽為「古董級」的絕密合照！相中哥哥、偉仔、劉嘉玲及張曼玉當年為王家衛執導的《阿飛正傳》世紀同框，極其珍貴。照片一出瞬間掀起全網回憶殺，不少網民激動喊出戲中三位角色的名字：「旭仔、蘇麗珍、Mimi」，並大讚相片是「好靚嘅畫面」，充滿「那時的自然美」。

「無腳雀仔」首奪影帝意義非凡

哥哥當年將反叛不羈的「旭仔」演得淋漓盡致，當中一句「無腳雀仔」的對白，更成為「情場浪子」的經典標誌。最令人難忘的，絕對是他穿上白背心獨跳Cha-Cha的一幕，魅力非凡，深深烙印在影迷心裏。哥哥生前正是憑著這部電影，於1991年首奪香港電影金像獎影帝殊榮，令演藝生涯邁向新里程，因此偉仔今次特意分享這張合照悼念，可謂極具意義。

梁朝偉以《阿飛正傳》合照悼念張國榮。（facebook@Tony Leung Chiu Wai）

全城依然為你鍾情 4大活動紀念傳奇

哥哥雖然已離開大家多年，但他的巨星風采與經典作品一直長存在大眾心中。適逢今年是張國榮的70歲誕辰，為了讓一眾「哥迷」能夠再次感受他的舞台魅力與藝術成就，坊間特別籌辦多項紀念企劃，當中包含了4項大型紀念演出及展覽活動。大眾除了可以在網上與唐唐一同留言祝哥哥生日快樂外，亦能親身參與這些精心籌備的活動，透過影像、音樂與珍貴展品，再一次重溫這位香港不朽傳奇的絕代芳華。

1. HKDI「風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展」

日期：2026年9月11日至11月15日

地點：香港新界將軍澳景嶺路 3 號

2. 「 #繼續寵愛 ・張國榮 70 誕辰・紀念展」

日期：2026年9月9日 至 2027年5月10日

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館五

（梁嘉欣攝）

3. 張國榮七十歲誕辰紀念夜 燭光音樂會

日期：2026年9月12及19日

地點：香港大學堂

4. Gentle Pause 爵士映畫: 《The Films of Leslie Cheung》

日期：2026年9月5日及26日

地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會