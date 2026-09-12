何雁詩鄭俊弘將4歲罕見病兒移居惹抨擊　上周半山豪宅打牌超寫意

歌手何雁詩與鄭俊弘婚後育有4歲兒子鄭讚廷（Asher），惟兒子不幸患上罕見基因病「天使綜合症」。何雁詩日前出席公開活動時證實，為了讓愛兒擁有更佳的成長與康復環境，已安排 Asher 移居加拿大溫哥華生活。不過，對於將患有罕見病、需要特殊照顧的幼子留在海外，夫婦二人則留港發展的決定，不少網民表示難以理解，亦質疑二人婚姻亮起紅燈。



為了讓患有「天使綜合症」嘅兒子有更好成長環境，何雁詩證實 Asher 已移居溫哥華。（IG/@honganc）

為了讓患有「天使綜合症」嘅兒子有更好成長環境，何雁詩證實 Asher 已移居溫哥華。（IG/@honganc）

每隔月飛加國陪愛兒 大讚環境適合成長

為了兼顧事業與家庭，何雁詩與鄭俊弘需重新分配時間，實施「輪流飛」模式往返香港及加拿大。何雁詩透露，現時自己每隔一至兩個月便會飛往溫哥華陪伴兒子兩至三星期。她大讚當地生活空間寬敞、氣候舒適，早前更陪兒子看花及向日葵，認為溫哥華豐富的親子活動及自然環境，對兒子的身心發展有莫大幫助。

何雁詩鄭俊弘實施「輪流飛」模式往返香港及加拿大。（IG@honganc）

留子海外夫妻留港 網民質疑婚姻亮紅燈

不過，將需要特殊照顧的幼子留在海外、夫妻二人則繼續留在香港發展的決定，隨即引來不少網民熱議。有網民表示難以理解相關做法，更有人留言質疑二人分居兩地是否婚姻亮起紅燈。

親子時間。（IG@honganc）

親子時光。（IG/@fredcheng83）

何雁詩鄭俊弘將4歲罕見病兒移居。（IG/@fredcheng83）

豪宅打麻雀 生活未受影響

與兒子分隔兩地，何雁詩心情未有影響，上星期在社交平台轉發限時動態，顯示她在豪宅內與好友打麻雀聚會，畫面中見她身處環境極寬敞、採光度十足的豪宅客廳，與友人圍坐在麻雀枱前，並配文「Sundays are for 🀄」，生活相當優閒自在。