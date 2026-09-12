莊思敏家族爆黑歷史姊妹開火　語錄疑含沙射影：有些關係我不要了

現年46歲的莊思敏近日捲入連串是非，在社交媒體分享了母親喪禮的影片和照片，遭大批網民指責她「博流量」；又在電視節目《玄戰》與亡母「通靈」，結果惹來胞妹莊思華公開炮轟，指節目所說皆為虛構，更疑似暗諷莊思敏「媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話」。莊思敏接受傳媒訪問時僅表示：「Sorry. No comment」。

而其已故拿督父親莊寶昔日因商業詐騙入獄的黑歷史，亦被翁靜晶與李俊亨（Henry）主持的網台節目《危險人物2.0》大爆料，指曾涉1.27億港元巨款詐騙案被判監4年。面對連番家事風波，莊思敏近日在社交平台連發多篇「心靈雞湯」表明心跡。

莊思敏亡母離世後，捲入連串是非。（IG@jacquelinchng）

1979年莊寶與電視演員江玉珠結婚，婚後育有3女1子。（IG@jacquelinchng）

莊寶不僅是商人，更是馬來西亞拿督。（IG@jacquelinchng）

世紀空手套白狼詐騙1.27億。（Youtube@危險人物2.0）

莊思敏、莊寶。（Youtube@危險人物2.0）

最終監禁4年。（IG@jacquelinchng）

連發心靈雞湯吐心聲 決心遠離紛擾

身在內地的莊思敏昨日（11日）在ig分享在床上拍攝的照片，見她穿上白色小背心，休閒地坐在床邊笑容滿載，寫道：「願你被世界溫柔以待 #莊思敏 #weekend #friday」。而她更在IG限時動態連發三則帖文，懶理是是非非，表明要處之泰然地過自己的生活。

她先是上載了一段文字吐露心聲，寫道：「有些人不是不懂你的感受，只是習慣了你的退讓。你每次都說沒關係，別人才會以為傷害你真的沒關係」，似乎在暗示在某些關係中已經受盡委屈與退讓。

莊思敏未有回應胞妹莊思華的言論。（IG@jacquelinchng）

身處內地，在床邊拍照笑容滿面，心情似乎未受影響。（IG@jacquelinchng）

心靈雞湯文。（IG@jacquelinchng）

「有些關係我不要了」 寧願安靜過生活

隨後，她再分享另一張照片，並配上決絕的字句：「有些關係，只要你決定『我不要了』這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己。」未知是否姊妹感情生變？最後，莊思明貼出一張女孩安靜獨處的插圖，似為連串心聲作結：「不解釋，不爭辯，只想安靜地過好自己的生活♡」。字裡行間充滿了看透世事、放下執著的意味。

莊思敏選了決絕的字句：「有些關係，只要你決定『我不要了』這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己。」未知是否姊妹感情生變？（IG@jacquelinchng）

不解釋要安靜過活。（IG@jacquelinchng）

分享母親喪禮靈堂影片。（IG@jacquelinchng）

在節目與亡母「通靈」爆喊。（電視截圖 ）

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莊思華不滿姐姐莊思敏在節目上所說的事情。(ig圖片)