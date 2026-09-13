破產藝人做「直播新丁」　爆楊思琦唔使瞓：凌晨3點幾仲未落播？

現年48歲的楊思琦曾做單親媽媽，獨力養大女兒楊卓穎，2019年突宣布與圈外男友在外地註冊結婚，再誕下一子Kody，組四口之家。近年楊思琦專注內地發展，為了賺錢拼盡全力，日前她與移居加拿大的王賢誌（Vinci）越洋連線直播大玩PK賽，意外曝光她竟然捱夜開Live到凌晨三點，吸金力與毅力同樣驚人！

楊思琦不希望女兒加入娛樂圈。（盧振輝攝/資料圖片）

楊思琦與女兒楊卓穎合照。（盧振輝攝/資料圖片）

王賢誌為洽談工作居於加拿大已有一段時間。（IG/@mrvinciwong）

凌晨三點未落播 Vinci驚嘆超勤力

楊思琦近年積極轉戰抖音直播帶貨與網民互動，為事業極度賣力。日前剛經歷破產、剛加入直播行列的Vinci在加拿大日間時段開Live，並邀請思琦進行連線。不過思琦一接通便連忙道歉，解釋因為直播設備突然無電需要更換。Vinci見狀大感驚訝，忍不住直呼：「你仲未落播咩？依家凌晨三點幾喇喎！」思琦則笑言因為得知有人想搵Vinci，所以特意等候充電再上線，態度相當敬業。

王賢誌自知係「直播新丁」，未追到思琦Level。（IG/@mrvinciwong）

王賢誌爆思琦凌晨3點幾都唔瞓仲做直播。（IG/@mrvinciwong）

日唱夜唱真係喉嚨都沙埋。（IG/@szekikk）

在內地積極搵真銀。（IG/@szekikk）

直播等級太高 Vinci自嘲新手高攀不起

面對這位經驗豐富的「直播大前輩」，Vinci在對話中幽默自嘲只是開播僅四日的直播界「新丁」。他更大爆起初根本無法主動與思琦連線，直言：「我想搵你但我搵唔到你呀！因為你個Level太高，系統話我哋唔啱Level，所以我搵唔到你呀！」這番說話令一直蒙在鼓裡的思琦聽後一臉愕然，場面相當惹笑。為了養家，思琦不惜捱更抵夜做直播維持高人氣兼保住高等級，難怪連見慣大場面的Vinci都對她的驚人毅力深感佩服。

王賢誌破產後重新出發，向粉絲派心。（IG/@mrvinciwong）

王賢誌都有開金口唱歌。（IG/@mrvinciwong）

化身直播新丁 積極互動大方親民

現年55歲的前TVB金牌司儀兼東華三院前主席王賢誌（Vinci），出身大富之家，是王氏港建創辦人王華湘男孫、主席王忠桐之子，家族資產估計高達30億。雖貴為富三代，但他在2024年底因投資節目欠下300萬債務後，堅拒向家族求助，寧願自行入稟申請破產。經歷了人生高低起伏與人情冷暖，Vinci生活轉趨低調，早前移居加拿大展開新生活。

他不但靠著30多年的幕前經驗開設網上《專業司儀及口才訓練》課程，近日更轉戰內地抖音平台，化身直播主重新起步。Vinci不單止與「金主」網民大玩有問有答，又大開金口獻唱，完全放下昔日富家子與金牌司儀的包袱，表現極親民。

破產後重新出發。（IG/@mrvinciwong）

曾為馬主！（IG/@mrvinciwong）

生活富貴！（IG/@mrvinciwong）

《仔仔一堂》由監製兼主持王賢誌，曾收通訊局逾十宗投訴。（王賢誌IG圖片）