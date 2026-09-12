雷宇揚廣州出殯兒子「雷庭」花圈放靈堂中央　吳志雄送別好兄弟

資深藝人的雷宇揚於本月7日因胃癌與世長辭，終年62歲。其家屬今日（12日）下午4時在廣州為他舉行喪禮，靈堂佈滿鮮花，輓額上寫有「永遠懷念」四字，氣氛莊嚴哀傷，正式送別這位一代「鬼王」。

雷宇揚於本月7日因胃癌與世長辭，終年62歲。（網上圖片）

型格西裝作遺照 屢傳婚變兒子名子首曝光

雷宇揚生前為照顧家庭一直長居廣州。在今日的靈堂上，家人特別揀選了一張他身穿西裝、擺出型格甫士的照片作為遺照，前方亦備妥了他生前鍾愛的杯中物及美食。值得留意的是，他與年輕21歲的大陸主播妻子馬荔所生的兒子，其名字「雷庭」首度曝光，他送上的花圈被安置在遺照正後方的中央位置。相反，近年屢與雷宇揚傳出婚變的馬荔，其花圈卻未獲安排在靈堂的主要家屬位置，惹人關注。

雷宇揚今日舉殯，兒子「雷庭」花圈放靈堂中央。

太太花圈未有放在靈堂中央位置。（小紅書）

志雄哥帶喇嘛誦經 仗義留生活費予摯友骨肉

圈中人緣甚廣的雷宇揚，獲陳小春、張耀揚、林國斌、黃子揚及程東等多位好友致送花圈悼念。其中「志雄哥」吳志雄更親身前往廣州靈堂送好兄弟最後一程，他接受《香港01》訪問時透露有瞻仰遺容：「好安詳好安詳，化妝我睇過，親身睇過，個樣好靚仔，冇問題。」

志雄哥更專誠帶同一位喇嘛為好友誦經，盡顯義氣：「我帶一位喇嘛為兄弟做場法事，等佢一路走好。」另外，志雄哥亦有給予一些「生活費」給雷宇揚的兒子，並說：「有今生無來世，做兄弟就係咁，能做就盡量做。」回想6年前志雄哥在深圳開火鍋店，雷宇揚曾與程東及黃子揚專程捧場，造就「四大惡人」經典合體，如今卻已天人永隔。

吳志雄帶喇嘛為兄弟做場法事：「兄弟有今生無來世。」

志雄哥現身靈堂送好兄弟最後一程。

吳志雄送好友雷宇揚最後一程。（微博@吳志雄）

陳欣健揭最後短訊 癌細胞擴散無法赴約

雷宇揚最後一次公開露面，已是2024年出席陳欣健在廣州的派對。一直與他保持聯絡的陳欣健透露，年前已知對方患癌並一度康復，怎料今年1月收到雷宇揚短訊，坦承病情惡化且癌細胞已擴散至胃部，急需動手術。直至今年8月，陳欣健本想相約聚舊，雷宇揚僅回覆「狀況不太好，轉好再見面」，豈料這句婉拒竟成兩人最後對話。曾與他合作《老表發錢寒》的葉子楣亦透露，年前已聽聞雷宇揚受癌症折磨致聲音沙啞，甚至無法說話，足見其抗癌路上的辛酸。

雷宇揚生前好友程東、吳志雄、黃子揚均有致送花圈。（微博@黃子揚）