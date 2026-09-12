AK江𤒹生新歌惹陳卓賢粉絲不滿　質疑造謠者︰破壞呢段關係嘅人

ViuTV翻拍日劇經典《悠長假期》，過去一兩個星期已經密密開工拍攝，今日（12/9）正式舉行開鏡儀式，主要演員呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）、江𤒹生（AK）、林愷鈴（Ashley）及陳凱詠（Jace）都有出席。AK在接受訪問時，提及新歌《傷心萬里通》，找來早前與MIRROR隊友陳卓賢（Ian）鬧得不快的兩位音樂人合作，分別是作曲的Anson Poon（AP）及監製陳考威，被粉絲指破壞隊友之間的友情，聲稱要罷聽罷睇該首歌，AK表示本身不想回應，亦覺得沒甚麼好回應，但最後都放下一句︰「好多好似好在意，好緊張我哋呢段關係嘅人，其實你哋先係唯一破壞呢段關係嘅人，講完。」

ViuTV翻拍經典日劇《悠長假期》，今日舉行開鏡儀式。（盧國輝 攝）

《悠長假期》開鏡儀式，主要演員呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）、江𤒹生（AK）、林愷鈴（Ashley）及陳凱詠（Jace）都有出席，期間落起大雨。（盧國輝 攝）

AK為角色留髮根練鋼琴

AK在劇中角色是原版竹野內豐的「葉山真二」，所以跟林鎧鈴飾演的「涼子」較多對手戲，二人亦是繼《繩角》及《冰上火花》後，第三度合作。Ashley︰「大家都成長不少。」AK特別滿意今次造型，帶點型格和不羈。AK︰「好開心因為造型需要，可以問做銀器設計的朋友，借大量首飾戴，要小心好好保管。」問到會否戴到不捨得還要買斷？「我盡量唔帶錢返工！」而造型上亦需留鬚根，化淡妝。

AK跟林鎧鈴飾演的「涼子」較多對手戲，二人亦是繼《繩角》及《冰上火花》後，第三度合作。（盧國輝 攝）

由於角色在劇中都擅彈鋼琴，導演亦安排AK去學琴。「我畀份琴譜老師睇，佢話︰『呢份譜係演奏級喎！』我都苦練中，希望盡力畀到導演，去到拍呢幕時，畀到幾多就畀幾多，畀唔到要用手替都冇辦法，另一首跟Ashley一齊彈嘅會易啲。」

在ViuTV被《悠長假期》，AK會跟陳凱詠及林愷鈴都有感情線。（盧國輝 攝）

至於Ashley，今次演繹松隆子女神角色，坦言都有壓力︰「我未必想做一個完全跟原版不同的涼子，反而想令觀眾看到她更多方面，因為原著對她的篇幅不多，今次會加上家中素顏樣、跟朋友飲醉酒樣，以及向媽媽撒嬌。」對於素顏樣，自己都未知拍出來效果如何，會跟觀眾一齊到時驗收。

Jace在劇中，不用彈結他不用彈琴，只是有一幕需要唱Live，並進行即時拍攝收錄，但Jace反而覺得拍這一幕是最輕鬆。「唱住歌演會輕鬆啲。我太耐冇拍戲，最近一次都已經7年前，係會緊張啲。在場大家經驗多過我，要大家指點下，所以演戲才我最大挑戰。」

AK覺得鍾意一首歌與否，都是個人意志，控制不來。（盧國輝 攝）

新歌惹陳卓賢粉絲不滿 AK︰聽唔聽係好個人意志

最後談到AK新歌《傷心萬里通》，找來早前與MIRROR隊友陳卓賢（Ian）鬧得不快的兩位音樂人合作，分別是作曲的Anson Poon（AP）及監製陳考威，被粉絲指破壞隊友之間的友情，聲稱要罷聽罷睇，AK表示本身不想回應，亦覺得沒甚麼好回應，但最後都表示︰「聽唔聽係好個人意志，鍾意支持去聽當然最好，唔鍾意選擇唔聽我都控制唔到，我想講係，好多好似好在意，好緊張我哋呢段關係嘅人，其實你哋先係唯一破壞呢段關係嘅人，講完。」