高海寧江邊醉醺醺向高大型男撒嬌　貼身裙前凸後翹獲讚又索又Cute

現年39歲的無綫當家花旦高海寧（高Ling）近年憑藉《新聞女王》系列裡面的「許詩晴」一角在中、港兩地人氣急升，工作接踵而來忙個不停。近期，高海寧忙於在內地，與內地當紅女星白鹿合作，拍攝改編自亦舒同名小說的全新現代懸疑劇《開到荼蘼》，行程相當緊密。劇組日前在廣州取景，不少當地市民「野生捕獲」高海寧，並將現場拍攝的影片上載至社交平台，其Fit到漏的逆天身形隨即引來網民熱議。

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

高海寧最近忙於劇集《夫妻的博弈》宣傳。（IG@sammkoling）

高海寧現同時在內地佛山，與內地當紅女星白鹿合作懸疑劇《開到荼蘼》。（IG@sammkoling）

大放性感S曲線

從網上片段可見，拍攝現場位於廣州沙面的江邊沿岸夜景。高海寧身穿一襲極度吸睛的紅色吊帶連身長裙，腳踏高跟鞋。由於裙子設計非常貼身，將高海寧豐滿且勻稱的S型曲線身材展露無遺，優雅大方且女人味十足。

高海寧與一名高大型男在海旁被捕獲。（小紅書截圖）

這條連身裙凸顯高海寧S身材。（小紅書截圖）

可愛互動。（小紅書截圖）

據現場網民透露，當時高海寧正與同劇的內地男演員彭冠英對戲，從畫面推測，該場口似講述高海寧似乎略帶醉意，為了向身旁的彭冠英證明自己並未喝醉，特意張開雙臂平衡身體，踩著高跟鞋沿著地上的直線踩步走向男方，她一邊走一邊露出俏皮又迷人的笑容，神情投入，演得十分自然流暢。

笑容勁開心。（小紅書截圖）

傾得好投入。（小紅書截圖）

其實是在拍攝新劇。（小紅書截圖）

網民狂讚前凸後翹

該名野生捕獲高海寧的網民忍不住興奮留言狂讚：「沙面偶遇高海寧！真人好Q、超高、好索，身材真的不錯啊！」不少網民看過片段後亦紛紛留言，大讚高海寧的逆天身材與氣質，「她穿這條紅裙頂美」、「這套戰衣不得了」、「高海寧太正了，身材真的超好，前凸後翹的」、「這身材也太完美了！」甚至連女性網民都忍不住大讚：「確實很索，我一個女的我也喜歡這種身材」、「頂級熟女」、「她直接是完美女神啊」。此外，更有部分網民直言高海寧的氣場大，開玩笑稱：「女配演技吊打女主！」

網民激讚高海寧前凸後翹，身材超好。（小紅書截圖）

跟高海寧演對手戲的這位高大型男是內地男星彭冠英。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

爆當年「被包養」背後真相 爸爸痛心自己無背景

港姐入行的高海寧，一路走來並不容易，憑著努力由昔日被標籤「性感花瓶」，到現在憑演技奪獎。此外，她早前接受專訪時，更大爆多年受著被「被包養」的委屈，她憶述有狗仔隊因要「交故仔」，竟用黑色剪影捏造「富商A」、「包養」、「忽然富貴」等失實新聞。高海寧笑言：「我都無突然富貴過，一直都係住喺我屋企。」最讓她感到無奈的是，多年後一位記者遇到她，竟主動向她道歉，並親口說出真相：「一直都想同妳講聲唔好意思，其實我哋知道被包養嗰個人係邊個，我地喺會所見過，但我哋唔寫得佢。因為寫妳，大家真係會買書睇，只要寫妳銷量就會好高。」

高海寧近年不時四出旅行。（IG@sammkoling）

大曬靚相。（IG@sammkoling）

面對記者的坦白，高海寧直言：「你有無諗過我要用幾多努力先可以扭轉呢件事，你有無諗過對我嘅聲譽有幾大影響？佢話我哋知啊，但老闆落order，我哋冇辦法。」而家人的信任成為高海寧當時唯一的支柱，甚至爸爸曾心痛地對她說：「佢話最衰都係爸爸冇能力、我哋冇背景，幫妳唔到，所以妳先會被人寫。」這番說話讓高海寧無比傷感，「有一段時間，我真係有認真考慮過不如唔好做呢行。」但上天總愛「捉弄」高海寧，每次她萌生退意的時候，總有「一隻手」在背後推著她前進。拍完第一部電影《美麗密令》後，她本打算重返校園，卻被安排去藝員訓練班做旁聽生，但還沒上堂，又被派往主持旅遊節目及採訪2010年南非世界盃節目，開始獲得觀眾關注，工作從此接踵而來。

曾討厭性感刻意「封胸」

此外，高海寧雖然擁完美身材，但她也曾非常抗拒。被問及對「性感」二字的心態是愛還是恨時，高海寧坦言這取決於人生階段，她曾經非常不喜歡這個詞，為了衝破這個標籤，高海寧曾嘗試過各種方法，包括：永遠穿高領衫、封胸，監製也有幫助她飾演各種不同類型的角色，無奈的是成效不大，每當只要有一些性感方向的鏡頭，便會成為討論焦點，「呢個詞語令到大家完全忽略咗我另外一啲嘢，例如我自己本身嘅性格，或者我喺其他方面嘅努力，係完全被人忽視咗。」

高海寧坦言曾很抗拒「性感」兩個字。（Instagram圖片）

但後來她領悟到，人生並非為別人的言論而活，做回最真實自己。（Instagram圖片）

高海寧更笑指當她展現最真實的自己時，反而贏得大眾的喜愛。(IG@sammkoling)

高海寧坦言性感是一把雙面劍，直到30歲迎來人生轉捩點，人長大了、視野開闊了，她開始學會接受與坦然面對：「唔係個個女仔都可以性感，嗰種所謂嗰風情萬種，其實係一件好靚嘅事，例如鍾楚紅，我係女仔見到都好鍾意。然後我就反思，點解要因為人哋對我嘅睇法而咁抗拒？所以我開始接受，接受之餘，我亦希望做返自己。我問自己，好似咁多年我都係為人哋而活，好希望改變自己喺人哋口中嘅印象、說法，但其實我點做都有批評嘅聲音，都有人一定唔鐘意我，鍾意我嘅，唔需要我解釋都會鍾意我，當明白呢個道理後，我決定做返我自己，所以2016年嘅時候，我剪短咗頭髮，出活動開始會著褲，因為我性格明明係一個好爽朗嘅女仔，而且我又生得高大，我係可以駕馭唔同風格嘅衫，咁就開始由諗法嘅轉變，變咗係成個人嘅轉變。我以前可能係比較注重人哋對我嘅睇法，但我而家就係理得你呀，我做返我自己。」高海寧更笑指當她展現最真實的自己時，反而贏得大眾的喜愛。