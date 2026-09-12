張國榮70歲誕辰過千「哥」迷聚首寶福山　無人機綵排引起關注

今日（9月12日）是「哥哥」張國榮70歲誕辰。世界各地「哥」迷一早安排來港，親身在「哥哥」的成長地向他表達思念。陳淑芬（陳太）亦聯同「哥哥」生前好友連炎輝，以及「哥哥」前助手Kenneth等，於今早到達寶福山，向「哥哥」送上生日祝福。

陳淑芬與連炎輝今早到達寶福山，向「哥哥」送上生日祝福。

雖然今日天氣炎熱，仍無阻「哥」迷的熱誠。過千位來自香港、澳門、內地多個城市，包括深圳、廣州、上海、四川、西安、成都、武漢及黑龍江等，以及日本、韓國、加拿大、莫斯科等地的「哥」迷，早已到達寶福山，向「哥哥」表達思念。各地「哥」迷帶同精心設計的花牌及花束，令寶禪堂化作一片花海，現場洋溢着溫暖而感人的生日氣氛。日本「哥」迷亦一如每年4月及9月，專程來港將千羽鶴交予陳太，委託她帶到寶福山，將來自日本的祝福送到「哥哥」身邊。

過千「哥」迷聚首寶福山。

陳太特別準備了「哥哥」生前喜愛的食物及水果，並以蝴蝶在彩虹橋上飛舞作為背景布置，寄寓遠方的「哥哥」依然自在飛翔，永遠被愛與祝福包圍。為紀念「哥哥」70歲誕辰，陳太今年特別製作單曲《7o Leslie with Love》，以音樂向「哥哥」送上生日祝福，亦希望讓「哥」迷透過旋律延續對「哥哥」的思念。《7o Leslie with Love》音樂錄像已於9月12日零時零分首播，為「哥哥」的生日揭開序幕。陳太今日特別訂製唱盤造型蛋糕，寓意以音樂陪伴大家，在「哥哥」70歲生日這一天，再次聽見那份熟悉而珍貴的聲音，憶起「哥哥」帶給大家的美好時光。

以蝴蝶在彩虹橋上飛舞作為背景布置。

陳太說：「『哥哥』離開我們多年，但他一直沒有離開大家的心。每年見到這麼多『哥』迷來到寶福山，無論路程多遠，大家都帶着最真摯的心意向『哥哥』祝福，我真的非常感動。」

今晚舉行的《繼續寵愛‧張國榮70誕辰‧音樂會》，將於西九文化區安盛竹翠公園舉行。日前舉行的無人機演出綵排，已引起公眾及「哥」迷廣泛關注。不少市民及「哥」迷透過現場照片及網上片段，提前感受這項特別安排，並紛紛期待今晚的正式演出。製作團隊希望透過夜空上的光影，將「哥」迷對「哥哥」的思念化成一份跨越時空的祝福，讓大家在音樂與璀璨光影之中，一同懷念這位一代巨星。

張國榮70歲誕辰。

陳太表示：「日前綵排時，大家已經感受到無人機演出的震撼與美麗。看到『哥』迷及市民對活動如此關注，我們都非常感動。希望今晚天公造美，讓我們與大家一同在夜空下繼續寵愛張國榮，送上最美好的生日祝福。同時，衷心感謝各位演出嘉賓：莫文蔚、許冠傑、張衛健、陳松伶、陳卓賢、陳潔靈、黃洛妍、馮熙燮、甄敏芳、謝天華、鍾鎮濤、鍾懿、顏米羔、蘇永康及譚耀文（按中文姓氏筆劃排序），為今次演出悉心準備、全力以赴，攜手完成這個別具意義、充滿愛與祝福的舞台演出。」