李芷晴遇六合彩直播攪珠壞機處變不驚　大爆幕後緊急事故安排

六合彩昨晚（12日）進行的今年第099期攪珠，總投注額高達4,259萬元，豈料直播期間突然出現罕見機件故障！當攪珠機開始運作後，49個號碼球雖不斷圍繞中心旋轉，卻遲遲未有號碼球掉落中間管道，隨後管道更自行升起，導致第一個號碼未能產生。面對突發意外，主持李芷晴表現極度冷靜、處變不驚，向觀眾清晰描述現場更換後備機的整個流程，指：「我哋需要用後備攪珠機進行攪珠。」最終事情迅速解決。李芷晴事後透露今次是史上第二次發生同類事件，精於表現臨危不亂，她透露：「其實我哋每年都會集合所有工作人員一齊進行緊急事故嘅綵排。」並解答網民對六合彩直播時壞機的謎團。

六合彩昨晚（12日）進行的今年第099期攪珠，總投注額高達4,259萬元，豈料直播期間突然出現罕見機件故障！（六合彩直播畫面）

當攪珠機開始運作後，49個號碼球雖不斷圍繞中心旋轉，卻遲遲未有號碼球掉落中間管道，隨後管道更自行升起，導致第一個號碼未能產生。（六合彩直播畫面）

面對突發意外，主持李芷晴表現極度冷靜、處變不驚，向觀眾清晰描述現場更換後備機的整個流程，指：「我哋需要用後備攪珠機進行攪珠。」（六合彩直播畫面）

在兩位監場嘉賓嚴格監察下，工作人員迅速將後備號碼波放入後備機，攪珠在延誤約4分鐘後已重新開始。（六合彩直播畫面）

順利攪出新一期號碼（六合彩直播畫面）

李芷晴臨危不亂應對突發事故。（六合彩直播畫面）

揭歷史上第二次發生事故 自爆馬會每年進行緊急綵排

雖然一度發生意外，但在兩位監場嘉賓嚴格監察下，工作人員迅速將後備號碼波放入後備機，攪珠在延誤約4分鐘後已重新開始，並順利攪出新一期號碼。李芷晴於社交平台轉發直播遇「放送事故」的片段，直言今次經驗非常難得：「多謝fanspage幫我記錄低，應該係歷史上第二次發生同類嘅事件，好彩最後都非常順利！」她更首度揭開幕後機密，指馬會團隊早已做足萬全準備：「其實我哋每年都會集合所有工作人員一齊進行緊急事故嘅綵排，當中都會預設唔同嘅情況，所以大家遇到問題嘅時候都會臨危不亂，感恩喺大家共同合作底下順利完成今晚嘅攪珠。」之後她更解答攪珠迷思，有網民問：「如果攪珠去到半路先壞，咁會有什麼後備方案呢？重新再攪一次(之前Number作廢），定係抽起已攪出號碼，之後由故障位置繼續餘下攪珠？」李芷晴回覆：「呢個問題問得好好呀，根據獎券規例，已經攪出嘅號碼係依然有效，所以係會抽出已經攪出嘅號碼，然後再依次序將其餘嘅1至49放返入後備攪珠機，然後繼續攪珠😆希望解答到你」

李芷晴於社交平台轉發直播遇「放送事故」的片段，透露：「應該係歷史上第二次發生同類嘅事件，好彩最後都非常順利！」（IG@step_bystep）

她更首度揭開幕後機密，指馬會團隊早已做足萬全準備：「其實我哋每年都會集合所有工作人員一齊進行緊急事故嘅綵排，當中都會預設唔同嘅情況，所以大家遇到問題嘅時候都會臨危不亂，感恩喺大家共同合作底下順利完成今晚嘅攪珠。」（IG@step_bystep）

李芷晴解釋馬會每年都會做綵排，預計不同情況。（Threads@step_ bystep）

李芷晴再解答網民有關「六合彩去到半路先壞」的迷思。（Threads@step_ bystep）

上次意外已是12年前 蔡國威一度面露尷尬

雖然馬會在每次攪珠現場都會預先準備三部一式一樣的攪珠機，以備不時之需，但六合彩攪珠機壞機實屬極度罕見，李芷晴也指出自己所遇到的是歷史上第二次，那第一次又是何時？翻查紀錄，對上一宗同類故障要追溯至2014年9月20日，當時由亞視直播、「六合彩之子」蔡國威擔任主持。當時馬會使用的第三代風車旋轉攪珠機開機10多秒仍無法正常運作，49個號碼球在機內原封不動，蔡國威的尷尬表情被鏡頭紀錄下來，最後他在官方稿件指示下，邊睇邊讀宣布更換同型號後備機，創下六合彩史上首次出動後備機的紀錄。相比之下，李芷晴今次則幸運得多，直播鏡頭並未聚焦於她身上，而是影住嘉賓與工作人員的處理過程，為她留有應變空間。