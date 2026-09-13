林雅詩信用卡慘遭盜用買iPhone18　崩潰求助：碌咗我差唔多五萬蚊

前港姐林雅詩（Grace）近年運氣認真麻麻，情路與事業皆遇阻滯，近日更慘遇財務損失！今日（13日）林雅詩在社交平台發文，自爆其銀行信用卡慘遭不法之徒盜用，被狂碌近五萬元購買最新款的iPhone 18 Pro，令原本已飽受情緒困擾的她雪上加霜。事實上，今次iPhone預購爆發了大規模的信用卡盜用潮，受害者遠不止她一人！

林雅詩信用卡慘遭盜用買iPhone18。（資料圖片）

林雅詩信用卡慘遭盜用買iPhone18。（資料圖片）

連環瘋狂過數 網民急勸報警Cut卡

根據林雅詩上載的短訊截圖可見，連串交易通知全於9月12日晚上8時25分發出。當中有數筆高達二萬多元的大額交易，因「該卡已暫停網上交易功能或超過網上交易消費限額」而成功被拒，但亦有兩筆分別為26,598元及11,499元的交易疑似成功過數。

無辜損失巨款的Grace在帖文中怒轟：「滙豐銀行信用卡？被盜用。俾人偷咗信用卡嚟碌Apple買iPhone 18 pro。碌咗我差唔多五萬蚊？蘋果公司係咪應該做啲嘢？」她無奈表示，看到網上有不少苦主亦發文指被盜用信用卡買iPhone。大批網民見狀即紛紛留言，強烈建議她盡快「報警」及聯絡銀行「CUT卡」止蝕保平安。

林雅詩收到信用卡過數短訊通知。（IG@gracebarbie）

疑信用卡遭人盜用，金額近五萬港元。（IG@gracebarbie）

網民勸立即報警。（IG@gracebarbie）

預購日變騙徒散貨場 苦主損失逾六萬

其實Grace今次可謂不幸捲入了有組織的盜卡風暴。蘋果（Apple）於周六（12日）晚上8時，正式開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。怎料預購剛開始，網上隨即湧現大批苦主！多名網民在社交平台大吐苦水，指突然收到恒生等不同銀行發出的信用卡收款短訊，無端端被碌卡買iPhone，甚至有網民慘被騙徒瘋狂過數，累計損失高達逾6萬元！有見及此，專家呼籲市民若收到不明的交易短訊，必須第一時間聯絡發卡銀行截數及報警處理。

回流香港屢遇騙局 情緒跌落谷底

Grace近年生活舉步維艱，早前她由英國回流香港重新求職，未料接連遭遇無賴假借工作之名詐騙與壓價，更不時收到露體狂傳送不雅照片進行性騷擾。加上早年經歷婚姻破裂，隨後又遇上男友偷食，事業與愛情的雙重打擊令本身患有情緒病的她飽受折磨。

日前她才剛在社交平台崩潰發出絕望長文，直指自己用盡努力卻永遠被罵，更拋下一句「呢個人生我唔想行落去啦」，情況令人擔憂。如今再遭逢全城爆發的信用卡盜用無妄之災，絕對是「低處未算低」，希望她能順利解決財物損失，重新振作。

現年47歲的林雅詩（Grace），1997年參加港姐入行，20強止步。（TVB）

林雅詩與古天樂在《邪教檔案之末日風暴》有激烈床戲。（劇照）