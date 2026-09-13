何超蓮纖幼美腿驚現「神秘黑點」　因一細節令婚姻狀況再惹揣測

現年35歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來素有「最美千金」美譽。自2023年4月下嫁內地男星竇驍之後，何超蓮並沒有如外界想像般「翹埋雙手」做少奶奶，反而更加積極發展個人事業。向來深受時尚品牌歡迎的超蓮，近日到知名飲料店內品嚐新飲品時被網民捕獲，S型完美身材及白滑肌膚成為全場焦點。

何超蓮與內地男星竇驍近年屢傳婚變。（IG@laurinda_ho）

何超蓮婚後增添女人味。（微博圖片）

何超蓮美腿驚現「神秘黑點」

在網民分享的片段中可見，何超蓮身穿一件黑色低胸連身短裙，緊身的剪裁將其完美曲線身材表露無遺。其後何超蓮雙腿交疊坐著品嘗飲品，大曬纖幼長腿，極為吸睛。不過片段曝光後，有眼利的網民將焦點放在超蓮的美腿上，意外發現超蓮的腿上有好幾處明顯的「神祕黑點」，隨即引起大批網民熱議，更有人留言問：「腿上好多黑點是什麼？」。有網民推測是痣：「我腿上沒有，但手臂很多，看起來挺像，而且感覺年紀越往上走還越長。」

向來深受時尚品牌歡迎的超蓮，近日到知名飲料店內品嚐新飲品時被網民捕獲。（小紅書）

何超蓮在店內品嘗新飲品。（小紅書）

何超蓮纖幼美腿驚現「神秘黑點」。（小紅書）

何超蓮冇戴婚戒婚姻狀況再惹來揣測

除了腿上的「神秘黑點」，有網民發現無名指上並沒有配戴與老公竇驍的結婚戒指，再度令兩人的婚姻狀況惹來揣測，甚至有網民表示：「結婚戒指都沒啦」。不過隨即有粉絲護航，並表示超蓮私底下本來就很少戴婚戒：「她好像一直都沒戴，竇驍我感覺私下還經常戴。」