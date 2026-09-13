雷宇揚離世丨翁靜晶重提03年酒吧案　助打官司脫罪：就知道是冤枉

「鬼王」雷宇揚本月7日因胃癌與世長辭，終年62歲，昨日其家屬在廣州為他低調舉行喪禮，而死訊曝光以來，不少圈中好友紛紛發文致哀。曾任其代表律師的翁靜晶亦於社交平台發文悼念「願他一路好走」，重提2003年曾為雷宇揚打官司洗脫襲擊案冤屈的往事，她透露：「當年，就是因為知道雷宇揚是被冤枉的，所以一定要全力以赴，為他洗脫罪名。」最終她成功幫雷宇揚爭取無罪釋放，更獲法庭判由政府支付八萬元堂費。

「鬼王」雷宇揚本月7日因胃癌與世長辭，終年62歲，不少圈中好友紛紛發文致哀。曾任其代表律師的翁靜晶亦於社交平台發文悼念「願他一路好走」，重提2003年曾為雷宇揚打官司洗脫冤屈的往事。（資料圖片）

翁靜晶成功幫雷宇揚爭取無罪釋放，更獲法庭判由政府支付八萬元堂費。（資料圖片）

雷宇揚夜店惹官非被控打人 翁靜晶指CCTV衣服深淺成破案關鍵

案發於2002年11月中環荷李活道一間酒吧，一名任職證券界的前律師指控雷宇揚在男廁走廊無故揮拳襲擊他，當時女店東指事主在男廁「周圍問人攞大麻」惹怒客人，混亂間躲入女廁。案件於2003年開審，翁靜晶擔任雷宇揚的代表律師，她近日回顧案情時指出，事主純粹是認錯人：「好在當年已經有CCTV，而CCTV雖然係黑白嘅，但仍然睇得到相關人物穿深色衣服定淺色衣服。」正是衣服深淺度的關鍵畫面證明施襲者並非雷宇揚，裁判官最終以事主受酒精影響、現場環境混亂存疑為由，裁定雷宇揚罪名不成立。

當時雷宇揚被任職證券界的前律師指控襲擊，翁靜晶透露破案關鍵：「好在當年已經有CCTV，而CCTV雖然係黑白嘅，但仍然睇得到相關人物穿深色衣服定淺色衣服。就是因為衣服的深淺，證明了行凶者並不是雷宇揚，否則就會無辜被留案底了。」（資料圖片）

翁靜晶指深知雷宇揚被冤枉 故全力以赴助脫罪

雷宇揚當年獲判無罪兼得八萬元堂費後，曾在庭外笑言自己無辜惹官非才是受害者，並坦言最過意不去是令母親擔心，幸好未有金錢損失。翁靜晶回顧時就感嘆：「就是因為衣服的深淺，證明了行凶者並不是雷宇揚，否則就會無辜被留案底了。」如今雷宇揚已逝，翁靜晶回憶這段23年前的往事，強調：「就是因為知道雷宇揚是被冤枉的，所以一定要全力以赴，為他洗脫罪名。」並留下一句：「死者已矣，往事如煙，願他一路好走。」而網民都留言：「謝謝正義女神翁小姐。」

雷宇揚當年獲判無罪兼得八萬元堂費後，曾在庭外笑言自己無辜惹官非才是受害者，並坦言最過意不去是令母親擔心，幸好未有金錢損失。