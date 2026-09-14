碧咸大仔Brooklyn彎低身為愛妻整理裙尾　竟被怒睥網民嘲地位低微

萬人迷碧咸（David Beckham）自年初陷入家變危機，大仔Brooklyn發6頁聲明表明與父母及弟妹割席，事件引起全球關注。如今家變發生了9個月仍沒有好轉，而Brooklyn與百億千金愛妻Nicola Peltz的一舉一動就成為外界關注。

碧咸夫婦一直都是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

Brooklyn與太太Nicola Peltz去年8月結婚3年，並舉辦誓言更新儀式，不過沒有邀請父親碧咸一家人，家庭正式決裂。（IG圖片）

Brooklyn彎低身為愛妻整理裙尾竟被怒睥

日前Brooklyn陪同Nicola出席第83屆威尼斯影展後，兩夫婦再現身多維爾電影節。當日Nicola穿上白色拖尾晚裝現身，Brooklyn突然在紅地氈彎身為妻子整理裙尾，可惜原本對著鏡頭笑容滿臉的Nicola，突然怒睥一眼。看到愛妻的反應後，Brooklyn走到一旁尷尬撥頭髮及雙手插褲，場面尷尬。

Brooklyn陪同Nicola出席多維爾電影節。（Getty Images）

Brooklyn彎低身為愛妻整理裙尾。（X）

Nicola竟然怒睥Brooklyn。（X)

Nicola立即收起笑容。（X）

網民嘲Brooklyn地位低微

兩夫婦的尷尬互動片段在網絡被瘋傳，引起大批網民熱議，有人指：「睇嚟Brooklyn地位都幾低」、「互動好尷尬...」、「『豪門老婆』唔易做啊」、「淪為Nicola管家？」、「與其說是她的丈夫，他更像是對她唯唯諾諾的應聲蟲。」、「這簡直太丟臉了，他看起來真可憐！」、「他拋棄了家人，去當了一個看似風光實則卑微的走狗。」

Brooklyn尷尬撥頭髮。（X）