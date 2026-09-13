「六合彩之子」蔡國威壞機靠貓紙？　發文反擊應變能力不及李芷晴

昨晚（12日）第99期六合彩攪珠發生史上第二次「壞機」罕見事故！主持李芷晴臨危不亂，冷靜旁述更換後備攪珠機的過程，獲網民大讚專業。不過，有網民就翻出2014年首次壞機的舊帳，指當年的主持「六合彩之子」蔡國威一度面露尷尬，更要靠工作人員遞上「貓紙」才能應變。對此，威仔今日（13日）在IG發文親自解畫，反擊不專業的指控！

六合彩昨晚（12日）進行的今年第099期攪珠，總投注額高達4,259萬元，豈料直播期間突然出現罕見機件故障！（六合彩直播畫面）

澄清「貓紙」說法 揭直播嚴格程序

對於被指當年表現不夠專業、要靠「貓紙」執生，蔡國威在IG澄清有關說法並不正確。他親自揭開馬會極度嚴格的直播規矩，指出面對這類突發事故，絕對不容許主持自行「爆肚」發揮：「對於解釋突發情況嘅台詞同用語，現場係有既定嘅官方稿件同嚴謹程序，主持人必須依循指定稿件向觀眾說明，以確保資訊準確同公平公正。」

他強調，當年並非自己不懂應變，而是基於規矩「必須要等嗰份稿先至可以講解」，直言今次李芷晴亦不例外，大家都是跟足官方程序辦事，確保攪珠公允。

蔡國威被重提當年遇六合彩壞機事故，要靠睇「貓紙」。（ig@frankiechoi828）

一臉尷尬。（六合彩直播畫面）

蔡國威解釋有一套專業指引，一定要依足程序。（ig@frankiechoi828）

大方讚賞師妹 每年均有緊急綵排

雖然被重提舊事兼拿來作比較，但身為大師兄的威仔依然極具風度，大方力撐師妹李芷晴！他透露，幾位六合彩主持每年都會為各種突發事故進行總綵排，確保遇到意外時能專業處理。他不忘大讚芷晴今次表現穩定冷靜：「六合彩現場直播做主持，真係極之考驗主持嘅專注力同應變能力㗎，再次俾多啲掌聲芷晴，叻叻👍🏼🥰🥳💪🏼」

唔少人將蔡國威同李芷晴作比較。（Threads截圖）

唔少人將蔡國威同李芷晴作比較。（Threads截圖）

李芷晴幸運「隱身」避尷尬鏡頭

回顧昨晚的事故，當時攪珠機啟動後，49個號碼球不斷旋轉卻未有跌出，最終需由工作人員在嘉賓監察下更換後備機，過程延誤約4分鐘。相比起2014年威仔被鏡頭「死盯」捕捉到等待稿件時的尷尬神情，今次李芷晴則幸運得多。事發時直播鏡頭主要聚焦在後備攪珠機、嘉賓與工作人員身上，讓芷晴可以「隱身」幕後專心讀稿旁述，令整個應變過程更顯流暢自然。

李芷晴臨危不亂應對突發事故。（六合彩直播畫面）

在兩位監場嘉賓嚴格監察下，工作人員迅速將後備號碼波放入後備機，攪珠在延誤約4分鐘後已重新開始。（六合彩直播畫面）